الزمالك يُنهي 4 صفقات رسمية ويستعد للمزيد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، خلال ظهوره عبر قناة “أون تايم سبورتس”، عن آخر تطورات سوق الانتقالات داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن الإدارة نجحت في حسم أربع صفقات بشكل رسمي، وتسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الفريق بصفقات إضافية.

الصفقات الأربع المُنجزة رسميًا

أوضح عبد الجواد أن نادي الزمالك أتم التعاقد مع:





المهدي سليمان (حارس مرمى)

شيكو بانزا (مهاجم كونغولي)

أحمد شريف

عمرو ناصر

وتم إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الصفقات بشكل رسمي.



صفقات جديدة على وشك الحسم



أشار عبد الجواد إلى أن النادي في طريقه لإتمام ما بين ثلاث إلى ست صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة. ومن أبرز الأسماء المرشحة بقوة للانضمام:





محمد إسماعيل (مدافع نادي زد)

آدم كايد، الذي من المنتظر وصوله إلى القاهرة يوم الجمعة

أحمد ربيع (لاعب البنك الأهلي)



3 صفقات لا تزال قيد التفاوض

لا تزال هناك ثلاث صفقات في مرحلة التفاوض، وفقًا لما أوضحه عبد الجواد، وتشمل:





جناح أجنبي لتعويض الرحيل المتوقع للاعب أحمد الجفالي مهاجم أو ظهير أيمن ليحل محل التونسي سيف الدين الجزيري في حال رحيله اللاعب حامد حمدان، والذي لم يُحسم أمر التعاقد معه بعد، حيث يتوقف القرار على المفاوضات الجارية داخل النادي.



يبدو أن الزمالك يستعد بقوة للموسم المقبل من خلال تدعيم صفوفه بعناصر جديدة، في ظل رغبة الإدارة في استعادة البطولات والمنافسة بقوة على كافة الجبهات.



