مرتضى منصور يفتح النار على محمود الخطيب بسبب مواقفه السياسية

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وذلك بسبب مواقفه خلال الفترة الأخيرة.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية إن محمود الخطيب لا يهدأ ويريد إحداث فتنة في البلد، لا أحد يحبه تلك الفترة بسبب مواقفه الأخيرة على الصعيد السياسي.





وأضاف مرتضى منصور: "محمود الخطيب لا يعرف قيمة النادي الأهلي الذي سبق وكان سعد زغلول رئيسًا له".





وتوج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري عقب الفوز على نادي الزمالك 3-2 بالمباراة التي اقيمت باستاد الجيش ببرج العرب، وسجل للنادي الأهلي النجيري جونيور اجايي هدفين وحسين الشحات هدف، بينما سجل للزمالك محمود علاء من ركلتي جزاء.



