مفاجأة فى انتظارك قريبا .. حظك اليوم الخميس برج الثور

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى نقدم توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 ، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد.



برج الثور:



مهنيًا: تزداد مسؤولياتك هذا اليوم وتكون النتائج باهرة وتصب في مصلحتك وتحقّق لك أرباحًا غير منتظرة ويكون الفوز حليفك



عاطفيًا: تجنّب المشاكل العاطفية التي وقعت فيها سابقًا وتعلّم منها خشية الوقوع فيها مجددًا فكن حذر



صحيًا: القلق والتوتر يسببان المشاكل الصحية، لكنها تزول قريبًا وتستعيد هدوءك وعافيتك