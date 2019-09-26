القومية للفيروسات: طرح عقار أقوى 3 مرات من علاجات فيروس سي التقليدية

أعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، عن طرح عقار جديد يعتبر الأول من نوعه في السوق المحلية لعلاج "فيروس سي" خلال أيام، حيث إنه أول دواء من "الجيل الثاني" يُطرح في مصر، بعد النجاح الكبير الذي حققته أدوية "الجيل الأول.



جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الموحد للجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية اليوم، برئاسة الدكتور جمال عصمت، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وبحضور عدد كبير من أساتذة وأطباء الكبد والجهاز الهضمي.



وقال نائب رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر اليوم، إن إحدى شركات إنتاج الأدوية الوطنية طرحت عقار «نيكلوبوفير فلبا» وهو عقار مصرى مماثل لعقار «الإبيكلوزا» العالمى والدواء قرص واحد فقط يتكون من مادتين (سوفوسبفير وفالباتوسفير)، وهو يتميز بفاعليته الشديدة، مؤكدا أن الدواء الجديد يمثل طفرة غير مسبوقة في علاجات فيروس سي في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.



وأضاف «عصمت»، أن الدواء الجديد يتميز بقوته وفاعليته أكثر من الهارفونى ثلاث مرات وقدرته على شل قدرة الفيروس على التكاثر فى كل الأنواع الجينية من 1 إلى 6 وإمكانية استخدامه مع مرضى التليف المتكافئ.



وقال الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن الكورس العلاجي باستخدام هذا الدواء يستمر ل٣ أشهر بموجب قرص يوميا بنسبة شفاء تصل حتى ٩٩٪، لافتا إلى أن المنتكسين من مرضى التليف غير المتكافئ من متناولي علاجات الجيل الأول، يستخدمون العقار الجديد بالإضافة لعقار الريبافيرين ، للشفاء من المرض خلال 6 أشهر.



وأشار واكد إلى أن مريض فيروس سي كان يحتاج لإجراء تحاليل لتحديد النوع الجيني للفيروس المصاب به لتحديد العلاج، وهو تحليل باهظ التكلفة، إلا أن الدواء الجديد يُعالج جميع الأنواع الجينية، دون الحاجة لمعرفة نوع الجين.



وتوقع، أن يسهم الدواء الجديد في جعل مصر خالية تمامًا من فيروس سي بسبب الدواء الجديد، مضيفًا: "وتعد مصر من الدول الرائدة عالميا في علاجات فيروس سي، وتوفر أحدث العلاجات عالميا حسب الخطوط الإرشادية الأوروبية والأمريكية وأيضًا المصرية، ومن بينها هذا الدواء، حيث قامت بأكبر مسح في تاريخ البشرية للكشف عن فيروس سي وعلاجهم بالمجان وجاء الدور الآن علي المرضي المنتكسين من العلاجات السابقة لتصبح مصر خالية تماما من فيروس سي بسبب وجود تلك العقاقير".



من جانبه، قال الدكتور أمجد طلعت، مدير تسويق بالشركة المنتجة للعقار، إن العقار أصبح متوافر في السوق المحلية، وأنه سيتم طرحه في العيادات والمراكز العلاجية التابعة للجنة القومية مطلع شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا دعم شركته لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي بمصر بأى احتياجات دوائية لها.