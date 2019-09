موعد مباريات الأسبوع الأول من دوري القسم الثاني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب مباريات المجموعات الثلاثة للقسم الثاني للموسم بأكمله، حيث تبدأ المسابقة يوم 20 أكتوبر المقبل وتنتهي في النصف الأول من إبريل 2020 قبل شهر رمضان المعظم.



وينتهي الدور الأول في 31 ديسمبر قبل بدء فترة الانتقال الشتوي التي تستمر طوال شهر يناير فيما تستأنف المسابقة في دورها الثاني في النصف الثاني من يناير، وبذلك تستفيد جميع الأندية من فترة الانتقالات الشتوية بعد شكواها من عدم الاستفادة بها الموسم الماضي.



وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثالثة عصرا



الأسبوع الأول

الصعيد

نادي المنيا vs سوهاج .. جامعة المنيا

نادي ديروط vs ت. بني سويف

الإعلاميين vs البنك الاهلي

بترول أسيوط vs طهطا

نادي بني سويف vs الشبان المسلمين

الفيوم vs الألومنيوم



القاهرة



سيراميكا كليوباترا vs الداخلية

الترسانة vs منتخب السويس

القناة vs النجوم

الزرقا vs المريخ

بتروجيت vs جمهورية شبين

نادي كوكاكولا vs النصر القاهري



المجموعة الثالثة

بحري



ابوقير vs الرجاء

مالية كفر الزيات vs غزل المحلة

الاوليمبي vs دكرنس

بيلا vs فاركو

بلدية المحلة vs العاب دمنهور

الحمام vs المنصورة