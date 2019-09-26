ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباريات الأسبوع الأول من دوري القسم الثاني

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:23 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
عبدالله هشام
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب مباريات المجموعات الثلاثة للقسم الثاني للموسم بأكمله، حيث تبدأ المسابقة يوم 20 أكتوبر المقبل وتنتهي في النصف الأول من إبريل 2020 قبل شهر رمضان المعظم. 

وينتهي الدور الأول في 31 ديسمبر قبل بدء فترة الانتقال الشتوي التي تستمر طوال شهر يناير فيما تستأنف المسابقة في دورها الثاني في النصف الثاني من يناير، وبذلك تستفيد جميع الأندية من فترة الانتقالات الشتوية بعد شكواها من عدم الاستفادة بها الموسم الماضي.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثالثة عصرا

الأسبوع الأول
الصعيد
نادي المنيا vs سوهاج .. جامعة المنيا
نادي ديروط vs ت. بني سويف
الإعلاميين vs البنك الاهلي
بترول أسيوط vs طهطا
نادي بني سويف vs الشبان المسلمين
الفيوم vs الألومنيوم

القاهرة

سيراميكا كليوباترا vs الداخلية
الترسانة vs منتخب السويس
القناة vs النجوم
الزرقا vs المريخ
بتروجيت vs جمهورية شبين
نادي كوكاكولا vs النصر القاهري

المجموعة الثالثة
بحري

ابوقير vs الرجاء
مالية كفر الزيات vs غزل المحلة
الاوليمبي vs دكرنس
بيلا vs فاركو
بلدية المحلة vs العاب دمنهور
الحمام vs المنصورة
موعد مباريات الأسبوع الأول من دوري القسم الثاني
موعد مباريات الأسبوع الأول من دوري القسم الثاني
موعد مباريات الأسبوع الأول من دوري القسم الثاني

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على جدول ترتيب المجموعات والمواجهات بـ دورى القسم الثاني

مواجهات الأسبوع في الدوري المصري القسم الثاني

قرعة القسم الثالث في الفروع بـ اتحاد الكرة .. اليوم

اتحاد الكرة يعلن جدول انطلاق دوري القسم الثاني.. صور

إعلان جدول مسابقة الدوري العام للقسم الثاني كاملاً.. صور

ترشيحاتنا

صعبت علي نفسي.. محمد التاجي: لم أعلن قرابتي للفنان عبد الوارث عسر لهذا السبب.. فيديو

لا مكان لهذا اللاعب.. أول تصريح لـ محمد بركات بعد توليه مدير الكرة بمنتخب مصر

جدتها ولعت فيها.. بتر قدم جنة طفلة التعذيب.. والأطباء تكشف تعرضها للاغتصاب

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت تعاني من سرطان الدماغ في مراحله الأولى

منستغناش عنها.. طريقة عمل التومية في المنزل

زي الفل.. محمد التاجي يوضح حقيقة مرض الزعيم عادل إمام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى بإطلالة شبابية.. والجمهور: القمر الصغير

بعد خسارة وزنها.. آيتن عامر تخطف الأنظار بفستان يبرز رشاقتها

بدون مكيك أب.. نانسى عجرم بإطلالة رياضية مع زوجها