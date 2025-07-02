ولي العهد السعودي يستقبل رئيس إندونيسيا بمراسم رسمية في قصر السلام بجدة.. صور

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، في قصر السلام بمدينة جدة، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية بهذه المناسبة.

وكان الرئيس الإندونيسي قد وصل إلى جدة يوم الثلاثاء، في زيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

كما كان في مقدمة مستقبليه كل من وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، وسفير المملكة لدى إندونيسيا فيصل العامودي، ومدير المراسم الملكية بالمنطقة أحمد بن ظافر.