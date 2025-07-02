ألف مبروك يارفيق العمر..هدى زاهر تهنئ زوجها بتخرج ابنتيه

هنأت الفنانة هدى زاهر، زوجها الفنان أحمد زاهر بتخرج ابنتيهما ملك وليلى من المعهد العالي للسينما، من خلال صورة تجمعهما سويا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، قائلة: “الف مبروك يارفيق العمر يا حبيب الروح والقلب النهارده بناتنا، اتخرجوا وادينا أمانتنا مع بعض يارب يقدرنا علي مني ونور ونعجز مع بعض ونشوف اولادهم”.

حفل تخرج

وشهدت الساعات الماضية احتفال مميز لعائلة الفنان أحمد زاهر، واحتفل بتخرج ابنتيه ملك وليلى من المعهد العالي للسينما،وشهد الحفل دعم فني من عدد من النجوم المقربين، أبرزهم الفنان تامر حسني، والفنانة وفاء عامر، وشقيقتها أيتن عامر، إلى جانب حضور المنتج والفنان هشام جمال زوج ليلى، الذي حرص على مشاركتها هذه اللحظة الخاصة.

وتعويضا عن غيابه في زفاف ليلى زاهر، فاجأ النجم تامر حسني الحضور بظهوره في حفل مناقشة مشروع التخرج.