مصر وهولندا تبحثان تعزيز التعاون في ملف الهجرة وتنفيذ إعلان النوايا المشترك

عقد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا اليوم مع بيتر شورمان، المبعوث الخاص لشئون الهجرة بوزارة الخارجية الهولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قضايا الهجرة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ إعلان النوايا الموقع بين البلدين عام ٢٠٢١.



استعرض السفير حبشي خلال اللقاء الجهود الوطنية الشاملة التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن رؤية مصر تقوم على نهج متكامل يشمل الأبعاد الأمنية والتنموية للهجرة، ويعالج جذورها من خلال دعم المجتمعات المحلية وتوفير البدائل الآمنة.



كما ناقش الجانبان آليات الدعم الاقتصادي المقدم من الجانب الهولندي لمساندة جهود مصر في التصدي لأسباب الهجرة غير الشرعية، وأهمية تطوير برامج تنموية تُسهم في توفير فرص للعمل وتعزز من الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات الأكثر عرضة للهجرة، ومنها الخطوات ذات الصلة بمقترح إطلاق المركز المصري الهولندي للتدريب.



وتناول الاجتماع أيضًا تعزيز قدرات الدولة المصرية في استضافة اللاجئين والمهاجرين، بما يتماشى مع مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات لضمان صمود المجتمعات المضيفة.



في ختام اللقاء، أكد الجانبان على التزامهما المشترك بـمواصلة التنسيق والعمل الثنائي لمواجهة تحديات الهجرة بشكل شامل يربط بين الأبعاد التنموية والإنسانية، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.