كان بينقطها بـ50 ألف جنيه.. فضيحة محمد علي ومحمد ناصر مع راقصة درجة تالتة .. فيديو

واصل الإعلامي محمد موسى، كشف أسرار وفضائح المقاول الهارب محمد علي، وازاح النقاب عن فضائحه الجنسية وزواجه من راقصة درجة ثالثة تدعي قمر عرفيًا، فضلا عن سهراته الليلية المشبوهة وحفلات "العربدة" التي كان يقيمها في الكباريهات.



وقال «موسى»: عبر مقطع فيديو نشره على موقع يوتيوب : إن محمد على كان معتاد السهر في "نايت كلوب" بمصر الجديدة، منذ عام 2002 بصحبة "الطبال" محمد ناصر الهارب في تركيا، لافتا إلى أنه كانت هناك علاقة تجمعه بالراقصة قمر استمرت لمدة عامين، قائلا: "كانت هناك منافسة بين الطبال محمد ناصر و محمد علي على الراقصة لكن الأخير تزوجها عرفيًا بعد ما كان بينقطها كل يوم بـ50 ألف جنيه".



أضاف: «محمد علي كان بيصرف على الطبال "ناصر" من فلوس المقاولات اللي عملها، كل يوم بيدفع 20 ألف جنيه حساب الترابيزة ومحتوياتها من خمور ومزة بالنايت كلوب.



وأشار «موسى» إلى أنه بعد عامين من زواجه بـ قمر الراقصة "درجة تالته"، عادت للعمل دون علمه، لافتا أن اكتشف أنها على علاقة برجل أعمال آخر ليظل يراقبها من بعيد.



وتوعد «موسى»، بمواصلة كشف فضائحهما النسائية والجنسية ،مشيرا إلى أنه سيقوم بإذاعة فيديو يتضمن الفضائح الجنسية للهارب معتز مطر الشهير بـ"لوسي" وذلك مساء اليوم.

