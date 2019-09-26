ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كان بينقطها بـ50 ألف جنيه.. فضيحة محمد علي ومحمد ناصر مع راقصة درجة تالتة .. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:55 م
محمد ناصر ومحمد على
محمد ناصر ومحمد على
كريم الخطيب
واصل الإعلامي محمد موسى، كشف أسرار وفضائح المقاول الهارب محمد علي، وازاح النقاب عن فضائحه الجنسية وزواجه من راقصة درجة ثالثة تدعي قمر عرفيًا، فضلا عن سهراته الليلية المشبوهة وحفلات "العربدة" التي كان يقيمها في الكباريهات.

وقال «موسى»: عبر مقطع فيديو نشره على موقع يوتيوب : إن محمد على كان معتاد السهر في "نايت كلوب" بمصر الجديدة، منذ عام 2002 بصحبة "الطبال" محمد ناصر الهارب في تركيا، لافتا إلى أنه كانت هناك علاقة تجمعه بالراقصة قمر استمرت لمدة عامين، قائلا: "كانت هناك منافسة بين الطبال محمد ناصر و محمد علي على الراقصة لكن الأخير تزوجها عرفيًا بعد ما كان بينقطها كل يوم بـ50 ألف جنيه".

أضاف: «محمد علي كان بيصرف على الطبال "ناصر" من فلوس المقاولات اللي عملها، كل يوم بيدفع 20 ألف جنيه حساب الترابيزة ومحتوياتها من خمور ومزة بالنايت كلوب.

وأشار «موسى» إلى أنه بعد عامين من زواجه بـ قمر الراقصة "درجة تالته"، عادت للعمل دون علمه، لافتا أن اكتشف أنها على علاقة برجل أعمال آخر ليظل يراقبها من بعيد.

وتوعد «موسى»، بمواصلة كشف فضائحهما النسائية والجنسية ،مشيرا إلى أنه سيقوم بإذاعة فيديو يتضمن الفضائح الجنسية للهارب معتز مطر الشهير بـ"لوسي" وذلك مساء اليوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل خناقة محمد ناصر وأيمن نور ..فيديو

أحمد فلوكس يوجه رسالة قوية للهارب محمد علي ..فيديو

إعلامي يفتح النار على محمد علي ومعتز مطر وجو شو ويتوعدهم بكشف فضائحهم.. فيديو

عايم في الكباريهات.. هجوم ناري من عمرو أديب ضد الهاربيَن محمد علي وأيمن نور.. فيديو

ترشيحاتنا

كان بينقطها بـ50 ألف جنيه.. فضيحة محمد علي ومحمد ناصر مع راقصة درجة تالتة .. فيديو

بدون مكيك أب.. نانسى عجرم بإطلالة رياضية مع زوجها

بسبب لاعبة الزمالك .. الاهلي يقرر تصعيد فتاة الـ 12 عاما للفريق الأول في تنس الطاولة

100 ألف جنيه إسترليني.. سعر خاتم خطبة الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث.. صور

أردوغان يكشف حجم الأضرار عقب زلزال تركيا اليوم

مفاجأة مدوية .. عمرو الجنايني يعلن اسم المتسبب فى أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وادى الراحة يستعيد بريقه.. ترميم متحف السادات تخليدا لذكرى الزعيم الراحل.. صور

صبا مبارك وهند صبرى بنفس الفستان.. مين احلى؟

بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث