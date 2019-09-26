استياء في الأهلي بسبب حسين السيد.. تفاصيل مثيرة

أثار حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حالة من الاستياء داخل النادي بعد أن أبدى غضبه من الطريقة التي يتم معاملته بها.



وقال مارسيلو لأحد زملائه بالفريق إنه لن يقبل بما يتم معه حاليًا وتجميده بتلك الطريقة وان يكون ترتيبه الرابع في مركز الظهير الأيسر بعد علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف.



وأضاف أنه يشعر بحالة من التعنت الشديد داخل الأهلي خاصة انه لم يرفض شيئًا فقد وافق علي إعارته للسعودية ثم تجديدها وبعدها للقاهرة .



وأوضح أنه يعرف أن هناك مخططا لتجميده وعدم مشاركته الموسم الجاري بسبب رفضه الإعارة للإسماعيلي ، وشدد حسين السيد على ان هناك مفاجأة سيفجرها قريبًا تخص تعاقده مع النادي.

