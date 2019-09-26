ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استياء في الأهلي بسبب حسين السيد.. تفاصيل مثيرة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:05 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أثار حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حالة من الاستياء داخل النادي بعد أن أبدى غضبه من الطريقة التي يتم معاملته بها.

وقال مارسيلو لأحد زملائه بالفريق إنه لن يقبل بما يتم معه حاليًا وتجميده بتلك الطريقة وان يكون ترتيبه الرابع في مركز الظهير الأيسر بعد علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف.

وأضاف أنه يشعر بحالة من التعنت الشديد داخل الأهلي خاصة انه لم يرفض شيئًا فقد وافق علي إعارته للسعودية ثم تجديدها وبعدها للقاهرة .

وأوضح أنه يعرف أن هناك مخططا لتجميده وعدم مشاركته الموسم الجاري بسبب رفضه الإعارة للإسماعيلي ، وشدد حسين السيد على ان هناك مفاجأة سيفجرها قريبًا تخص تعاقده مع النادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض خليجي وراء توقف مفاوضات الإسماعيلي مع نجم الأهلي

الإسماعيلي يطلب استعارة مؤيد العجان من الوحدة السوري

يرفض الإعارة..رئيس الأهلي يكلف عبد الحفيظ بملف حسين السيد

5 ملفات تبحث عن الحسم في الأهلي قبل غلق باب القيد المحلي

30 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد.. الاهلى يفسد مخطط الزمالك لضم نجمه الظهير الأيسر

فشل إعارة حسين السيد للإسماعيلي.. واتجاه لقيد مؤمن زكريا في قائمة الأهلي

ترشيحاتنا

خرفان عندها حرقان.. فنان يطلق أغنية نارية تهاجم جماعة الإخوان

بسبب لاعبة الزمالك .. الاهلي يقرر تصعيد فتاة الـ 12 عاما للفريق الأول في تنس الطاولة

شاهيناز توجه رسالة للرئيس السيسي وللجيش المصري.. فيديو

حسام البدرى يحسم موقف عمرو وردة مع منتخب مصر

الكاف يعلن تغيير موعد كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً

4 حالات مستثناة من أداء الخدمة العسكرية.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح

بإطلالة أنثوية.. خطيبة محمود العسيلي تخطف الأنظار بعد احتضانه لها

بإطلالة صادمة.. ناهد السباعى تثير الجدل فى مهرجان الجونة