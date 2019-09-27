أحمد الشناوي يكشف آخر استعدادات بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز والمنتخب الاول عن اخر استعدادات الفريق لـ مواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل الإيجابي ١/١.



ونشر الشناوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" عدد من الصور له في الجيم و حمام السباحه استعدادا لمباراة الأحد المقبل.



ويحل بيراميدز ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل الإيجابي ١/١.



وشملت القائمة: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وعبد الله بكري وايريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله سعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن ودودو الجباس واحمد توفيق وإسلام عيسي وجون أنطوي وأحمد منصور ونبيل دونجا وأحمد علي وطه طارق.