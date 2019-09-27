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فن

بسبب خطوبة ومسلسل ومباراة.. نجوم غابوا عن المشاركة بمهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:29 م
عادل امام- نيللي
عادل امام- نيللي كريم
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نورا نبيل
في الوقت الذي يرى به الكثير أن مهرجان الجونة السينمائي شهد حضور عشرات النجوم من مصر والعديد من الدول العربية لاحظ البعض الآخر غياب عدد من الفنانين كان من المتوقع حضورهم وأثار غيابهم لتساؤل الكثير عن السبب.

ويأتي في مقدمة هولاء النجوم النجم عادل إمام والذي كان حريص على التواجد بالدورتين الأولى والثانية ولكن انشغال الزعيم بتصوير مشاهده بمسلسل فلانتينو دفعه للاعتذار عن المشاركة في هذه الدورة. 

ويشارك عادل إمام البطولة نخبة من النجوم منهم داليا البحيري ودلال عبد العزيز ورانيا محمود ياسين.

شهد هذا العام أيضًا غياب النجمة نيللي كريم والتي حرصت على التواجد بالدورتين السابقتين من المهرجان ولكن سفرها خارج مصر منعها من المشاركة في فعاليات الدورة الحالية.

شهدت الدورتين الأولى والثانية حضور سلمى ابو ضيف بل أن البعض يعتبرها من الفنانات اللاتي يحرصن على التواجد بهذا المهرجان خصوصًا وأنها أكدت بأنها تحب مدينة الجونة ولكنها غابت هذا العام بسبب تواجدها في ايطاليا مع حبيبها والذي أعلنت إرتباطهما رسميًا مؤخرًا من خلال حسابها على موقع إنستجرام.

اما النجم أحمد حلمي اعتاد على التواجد مع زوجته بمعظم المناسبات الفنية ولكنه هذا العام تغيب عن مشاركتها في فعاليات المهرجان ولكن تبين ان تواجده في انجلترا لحضور مباراة لكرة القدم كانت سبب عدم حضوره هذا العام.
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