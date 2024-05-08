فوائد العنب الأحمر قبل النوم وفي جميع الأوقات

الفائدة التي اختصت بشكل كامل للعنب الأحمر قبل النوم ذُكرت سابقًا، لكن ذلك لا يعني عدم تحصيل فوائد غيرها، إذ إن العنب الأحمر يُقدم الفوائد الآتية في حال تم تناوله بأي وقت للجسم لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائده وفقا لموقع هيلثي..

1. المساهمة في الحد من الإصابة بالسرطان

العنب الأحمر يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول (Polyphenols)، وهذه المضادات لها عدة أنواع أحدها وُجد في قشر العنب الأحمر ويُدعى بالريسفيراترول (Resveratrol)، والذي قد يُساهم في إبطاء أو منع نمو الأورام الليمفاوية ومجموعة من السرطانات، كان أبرزها:

سرطان الكبد.

سرطان المعدة.

سرطان القولون.

سرطان الجلد.

سرطان الدم.