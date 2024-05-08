هسفر عيالكم| قرار جديد ضد أجنبي بتهمة النصب على المواطنين

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، بتجديد حبس أجنبي 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم تسهيل دخول ذويهم مصر.

البداية..

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"؛ بتعرفه على شخصين عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي وأوهماه بقدرتهما على إدخال ذويه، يقيمون بالخارج، للبلاد نظير مبلغ مالي، وتحصلا منه على مبلغ مالي مقابل ذلك، إلا أنهما لم يقوما بذلك أو رد المبلغ واتهمهما بالنصب عليه.



وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالي حصيلة واقعة النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.