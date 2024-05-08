بعد قليل|محاكمة المتهم بالتحـ.ـرش وهـ.تك عـ.رض فتاة في مدينة نصر.. تفاصيل

بعد قليل.. تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة وهتك عرضها داخل أحد محال مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكرم أبوحساب وحسنين زهران ومروة هشام بركات وأمانة سر معتز مدحت وخالد حمدي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 21721 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2025 لسنة 2023، عن قيام المتهم «عمرو ع،» بالتحرش بفتاة وهتك عرض اثناء وقوفها داخل محل لشراء بعض الالتزامات، فتعدى عليها ولمس جسمها، خلالها قامت بالصراخ وعلى الفور عمال المح ابلغوا النجدة وتمكنوا من القبض على المتهم، بمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة.