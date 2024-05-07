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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد.. مجدى شطة يتخفى وراء جاكيت داخل محكمة مصر الجديدة | صور

مجدي شطة في محكمة
مجدي شطة في محكمة مصر الجديدة

ظهر مجدى شطة مطرب المهرجانات الشهير إلى مقر نيابة المرج في محكمة مصر الجديدة استعدادا للتحقيق معه فيما أسند اليه من حيازة المخدرات، حيث تم اقتياده من مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مرتديا جاكيت للتخفى من الكاميرات.

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات مع مطرب المهرجانات الشهير مجدى شطة بعد القبض عليه في منطقة المرج بحوزته كمية من المواد المخدرة.

مجدى شطة في المحكمة
مجدى شطة في المحكمة
مجدى شطة في المحكمة
مجدى شطة في المحكمة
مجدى شطة في المحكمة

القبض على مطرب المهرجان مجدى شطة

وتبين من التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة في القاهرة، قيام قوة أمنية باستيقاف مطرب المهرجان مجدى شطة أثناء تواجده في منطقة المرج وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة.

وشرحت التحقيقات أن مطرب المهرجانات مجدى شطة تم ضبطه وبحوزته مخدر الآيس وتم اقتياده إلى قسم شرطة المرج تمهيدا لعرضه على النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لعرض مجدى شطة عليها.

في سياق متصل اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية مطرب المهرجانات عصام صاصا الى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له عقب دهسه شابا أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

وخرج صاصا وسط قوة أمنية بـ"الكلبشات" لاستقلال سيارة الشرطة والتوجه الى مصلحة الطب الشرعي في زينهم بالسيدة زينب، حيث قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمس الإثنين، إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه على الطب الشرعي، لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، حيث تستكمل النيابة التحقيقات في الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

قامت الأجهزة الأمنية بترحيل مطرب المهرجان عصام صاصا من مصلحة الطب الشرعي في زينهم إلى قسم الطالبية عقب سحب عينة من دمائه لإجراء تحليل مخدرات له.

استمعت النيابة العامة لأقوال مطرب المهرجانات عصام صاصا خلال التحقيقات، والذي قرر أنه أثناء عودته على الطريق الدائري قبل مطلع محور المريوطية قادما من المعادي باتجاه منزله في حدائق الأهرام فوجئ بشخص يعبر الطريق الدائري فجأة واصطدم به.

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