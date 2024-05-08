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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

البوري والمكرونة يواصلان الهبوط.. أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

صدى البلد

واصلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاربعاء 8\5\2024 التراجع في الأسواق نتيجة لحملات المقاطعة التي بدأت في عدد من المحافظات.

أسعار الأسماك اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاربعاء، ضمن نشرته الخدمية. 

وهبط سعر السمك البلطي إلى ما بين 54 و60 جنيها للكيلو بعد أن كان يتراوح ما بين 80 و85 جنيها.

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وسجل سعر السمك الماكريل بين 90 و 120 جنيه للكيلو مقابل 160 جنيها قبل حملات المقاطعة٠٠. 

وتراوح سعر قشر البياض بين 110 إلى 150 جنيها للكيلو. 

فيما تراوح سعر السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

والسمك المكرونة الخليجي تراوح بين 75 و 115 جنيها للكيلو. 

أما سعر السمك المكرونة السويسي فتراوح بين 85 و 145 جنيها للكيلو، متراجعه نحو 30 جنيها.

وتراوح سعر السمك الموسى بين 150 و250 جنيها للكيلو.

السمك المرجان تراوح بين 75 و115 جنيها للكيلو لأجود نوع، أما المجمد فتراوح بين 30 و50 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر السمك البربورن ١ بين 90 و140 جنيه للكيلو. أما البربون ٢ فتراوح بين 65 و75 جنيها.

أما السمك البوري ١ فتراوح بين 100 و 130 جنيها إما البوري ٢ فتراوح بين 85 و95 جنيها. 

وكانت قد بدأت حملات المقاطعة للأسماك تحت مسمى خليها تعفن منذ عدة أيام في عدد من المحافظات على رأسها بورسعيد والإسماعيلية. 

وعلق عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، على حملة المقاطعة في محافظة بورسعيد لشراء الأسماك، مشيرا إلى أن المشكلة أن المعروض من الأسماك في بورسعيد أقل من المطلوب.

وأضاف رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، الاثنين، أن أسعار الأسماك انخفضت  في المحافظة قليلا، متابعا أن المضاربة على الأسعار من المنبع تسبب في ارتفاع الأسعار.

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