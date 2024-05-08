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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه مقابل الدولار الآن في 17 بنكًا

صدى البلد

 شهد سعر صرف الدولار هدوءًا نسبيًا خلال الأسبوع الجاري عقب ارتفاعات طفيفة في عدد من  البنوك العاملة في مصر.

وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك على مدار الأسبوع بمتوسط 10 قروش في عدد من البنوك .

واليوم الأربعاء، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدّم موقع "صدى البلد" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء  8 مايو  2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 48 جنيهًا في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ أقل سعر للدولار اليوم في بنك البركة 47.65  جنيه للشراء، مقابل 47.75 جنيه للبيع.

وتشير التوقعات خلال الأيام القليلة القادمة إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار ، ومن المرجح أن يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه  نحو 40 جنيها، حيث ستتلقى مصر 14 مليار دولار خلال الأيام القليلة القادمة من صفقة رأس الحكمة.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء وصول حجم الاحتياطي النقدي الى 41.1 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي.

ومع نهاية مارس الماضي صعد الاحتياطي النقدي ليسجل 40.4 مليار دولار، كأعلى ارتفاع له على مدار الشهور السابقة.

وبنهاية فبراير الماضي وصل الاحتياطي النقدي إلى 35.31 مليار دولار.

سعر الدولار الآن


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 47.65 جنيه للشراء، مقابل 47.79 جنيه للبيع.


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48 جنيها للشراء، مقابل 48.10 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 47.67 جنيه للشراء، مقابل 47.77 جنيه للبيع بتراجع بلغ 13 قرشا.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.67 جنيه للشراء، مقابل 47.77 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 47.70 جنيه للشراء، مقابل 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.65 جنيه للشراء، مقابل 47.75 جنيه للبيع.

 

سعر  الدولار في بنك مصر


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.67 جنيه للشراء، مقابل 47.77 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصر: 47.70 جنيه للشراء، مقابل 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، مقابل 47.77 جنيه للبيع. 

 

أسعار صرف الدولار اليوم


سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.65 جنيه للشراء، مقابل 47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.65 جنيه للشراء، مقابل 47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  سجل 47.90 جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في قطر الوطني 47.67 جنيه للشراء، مقابل 47.77 جنيه للبيع. 

سعر صرف الدولار


سعر الدولار في ميد بنك : 47.65  جنيه للشراء، مقابل 47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 47.60 جنيه للشراء، مقابل 47 جنيها للبيع.

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