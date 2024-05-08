عرض جراج سيارات للبيع بنص مليون يورو.. لن تصدق السبب

تعتبر مساحات وقوف السيارات في المدن الكبرى من الأصول الثمينة والنادرة، وتظهر لنا أمستردام في هولندا كمثال حيّ على هذه الظاهرة.

حيث تم عرض مكان لوقوف السيارات في العاصمة الهولندية للبيع مقابل مبلغ مذهل يصل إلى 495 ألف يورو، ويبدو أن هذا المبلغ المبالغ فيه يشكل جدلاً واسعًا في الأوساط العقارية والمالية.

وفقًا لموقع Funda العقاري فقد لاقى هذا العرض اهتمامًا كبيرًا بين الباحثين عن العقارات الفاخرة والمستثمرين المحتملين.

بالإضافة إلى البيع، يمكن للراغبين في الاستثمار تأجير المكان بسعر شهري يبلغ 750 يورو، وهو خيار يبدو جذابًا للعديد من الأشخاص.

سبب بيع جراج السيارات بهذا المبلغ؟

من الجدير بالذكر أن الموقع العقاري يضم أكثر من 500 مكان لوقوف السيارات للبيع في هولندا، لكن مكان وقوف السيارات الذي يقع في شارع PC Hooftstraat الفاخر في أمستردام يبرز بوضوح بسبب السعر الذي يعتبر الأعلى في القائمة.

يتمتع هذا المكان بموقع استراتيجي حيث يقع في نهاية الشارع مباشرةً، مما يتيح لصاحبه الوصول السهل إلى حديقة Vondelpark وسط مدينة أمستردام.

وعلى الرغم من السعر الباهظ، يتضح أن هناك طلبًا متزايدًا على مثل هذه المساحات الفريدة في الأحياء الراقية، حيث تعتبر الأماكن المتاحة لوقوف السيارات نادرة بشكل متزايد في ظل سياسات المدن الهادفة إلى تقليل حركة السيارات وتحفيز وسائل النقل العامة والمستدامة.

وفي هذا السياق، فإن تزايد الأسعار يعكس جزئياً تلك الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية لتحفيز الناس على الابتعاد عن استخدام السيارات الشخصية والبحث عن بدائل أكثر صديقة للبيئة وفعالية من حيث التكلفة.

ولكن بالنظر إلى هذا السعر الباهظ، يثير موضوع تكلفة مكان وقوف السيارات هذا جدلاً واسعاً بين الخبراء والمهتمين، حيث يتساءل البعض عما إذا كان يستحق هذا المبلغ الضخم أو لا.

ومن الواضح أن هذا المكان لوقوف السيارات لا يأتي بسعر زهيد، ولكن هل يستحق حقاً نصف مليون يورو؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثيرون، والإجابة عليه تعتمد على عوامل كثيرة منها الحاجة الفعلية والقدرة الشرائية والتوقعات المستقبلية.

ولكن ما يظل مؤكدًا، هو أن هذا العرض يعكس واقعًا جديدًا في عالم العقارات حيث تصبح مساحات وقوف السيارات موضوعًا للاهتمام والتفكير كما هو الحال مع العقارات السكنية والتجارية الأخرى.