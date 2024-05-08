عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عرض جراج سيارات للبيع بنص مليون يورو.. لن تصدق السبب

جراج سيارات
جراج سيارات

تعتبر مساحات وقوف السيارات في المدن الكبرى من الأصول الثمينة والنادرة، وتظهر لنا أمستردام في هولندا كمثال حيّ على هذه الظاهرة. 

حيث تم عرض مكان لوقوف السيارات في العاصمة الهولندية للبيع مقابل مبلغ مذهل يصل إلى 495 ألف يورو، ويبدو أن هذا المبلغ المبالغ فيه يشكل جدلاً واسعًا في الأوساط العقارية والمالية.

وفقًا لموقع Funda العقاري فقد لاقى هذا العرض اهتمامًا كبيرًا بين الباحثين عن العقارات الفاخرة والمستثمرين المحتملين. 

بالإضافة إلى البيع، يمكن للراغبين في الاستثمار تأجير المكان بسعر شهري يبلغ 750 يورو، وهو خيار يبدو جذابًا للعديد من الأشخاص.

 

سبب بيع جراج السيارات بهذا المبلغ؟

من الجدير بالذكر أن الموقع العقاري يضم أكثر من 500 مكان لوقوف السيارات للبيع في هولندا، لكن مكان وقوف السيارات الذي يقع في شارع PC Hooftstraat الفاخر في أمستردام يبرز بوضوح بسبب السعر الذي يعتبر الأعلى في القائمة. 

يتمتع هذا المكان بموقع استراتيجي حيث يقع في نهاية الشارع مباشرةً، مما يتيح لصاحبه الوصول السهل إلى حديقة Vondelpark وسط مدينة أمستردام.

وعلى الرغم من السعر الباهظ، يتضح أن هناك طلبًا متزايدًا على مثل هذه المساحات الفريدة في الأحياء الراقية، حيث تعتبر الأماكن المتاحة لوقوف السيارات نادرة بشكل متزايد في ظل سياسات المدن الهادفة إلى تقليل حركة السيارات وتحفيز وسائل النقل العامة والمستدامة.

وفي هذا السياق، فإن تزايد الأسعار يعكس جزئياً تلك الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية لتحفيز الناس على الابتعاد عن استخدام السيارات الشخصية والبحث عن بدائل أكثر صديقة للبيئة وفعالية من حيث التكلفة.

ولكن بالنظر إلى هذا السعر الباهظ، يثير موضوع تكلفة مكان وقوف السيارات هذا جدلاً واسعاً بين الخبراء والمهتمين، حيث يتساءل البعض عما إذا كان يستحق هذا المبلغ الضخم أو لا. 

ومن الواضح أن هذا المكان لوقوف السيارات لا يأتي بسعر زهيد، ولكن هل يستحق حقاً نصف مليون يورو؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثيرون، والإجابة عليه تعتمد على عوامل كثيرة منها الحاجة الفعلية والقدرة الشرائية والتوقعات المستقبلية.

ولكن ما يظل مؤكدًا، هو أن هذا العرض يعكس واقعًا جديدًا في عالم العقارات حيث تصبح مساحات وقوف السيارات موضوعًا للاهتمام والتفكير كما هو الحال مع العقارات السكنية والتجارية الأخرى.

سيارات جراج سيارات يورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

عكست الاتجاه.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

كاميرا كلمة السر.. لماذا هرب مجدي شطة من على سلالم النيابة بعد ضبطه بالمخدرات؟

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| أرخص موديل زيرو في مصر.. أول عربية من البلاستيك.. وأشياء احذر تركها في السيارة بالصيف

منها زجاجات المياه.. أشياء احذر تركها داخل السيارة في الصيف

تسلا تنهار.. انخفاض مبيعات سياراتها بنسبة 30% في إبريل

أول سيارة من البلاستيك.. تتحدى الكهربائية والبنزين

أرخص سيارة زيرو موديل 2024 في السوق المصرية

أخبار السيارات| الصين تغزو أوروبا.. أسرع طراز في العالم.. انخفاض أسعار سيات ربع مليون جنيه.. 7 نصائح لزيادة مدى الأنواع الكهربائية.. وشركة ستعيد للمشترين أموالهم حال انخفاض أسعار المنتجات

ليست فيراري.. أفضل سيارة في التسارع من الصفر لـ100 كم| ما هي؟

حال انخفاض الأسعار.. شركة سيارات تتعهد بإعادة الأموال للمشترين حتى هذا الموعد

ترشيحاتنا

بعد توقيف شحنة أسلحة.. هل يستمر الضغط الأمريكي على إسرائيل بسبب رفح؟

جيش الاحتلال يشن غارات جوية خطيرة على أهداف تابعة لحزب الله |شاهد

شاهد.. انتشار لافتات "ممنوع الموبايل والتدخين" في لجان امتحانات الترم الثاني بالمدارس

بعد واقعة الفنانة نسرين طافش.. اعرف مصير من يُصدر شيكات بدون رصيد

بيصوت.. مطرب المهرجانات مجدي شطة ينهار أمام النيابة لهذا السبب.. تفاصيل

هل شراء السيارة عن طريق البنك معاملة ربوية.. أمين الإفتاء يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد العنب الأحمر قبل النوم وفي جميع الأوقات

عرض جراج سيارات للبيع بنص مليون يورو.. لن تصدق السبب

خبير تغذية يوضح 12 فائدة لـ ورق العنب .. تعرف عليها

باللهجة اللبنانية.. يارا تروج لأحدث أغانيها

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-