خبير تغذية يوضح 12 فائدة لـ ورق العنب .. تعرف عليها

قدّم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد ورق العنب.

1- زيادة نشاط الكبد

2- تنشيط الدورة الدموية وتنظيم عمل القلب

3- مفيد لمرضي السكر حيث إنه أحادي السكريات

4- مفيد لمرضي الروماتيزم والنقرس لأنه يساعد الجسم علي التخلص من الأحماض العضوية الناتجة عن تناول البروتين

5- يحمي من نقص المناعة

6- يمنع الجلطات ومضاد لالتهابات لما يحتويه من مركبات الفلافونيد

7- يساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي والدوسنتاريا وانحباس البول ويخفف الم الزائدة الدودية

8- ملطف للرشح والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب اللثه والأسنان

9- يساعد في علاج السرطان حيث إن مادة ( الريسفيراترول) تتحول إلي عنصر مضاد للسرطان يستطيع تدمير الخلايا السرطانية خاصة سرطان الأمعاء

10 - مقاوم للإدمان لأنه يحتوي علي مركب يقوم بعملية غسل الدم

11 - تقليل الوزن حيث انه يحتوي علي سكر أحادي يستطيع الكبد اختزانه فلا يتحول إلي صورة دهون في الجسم

12- يحد من تصلب الشرايين وتقليل نسبة الكوليسترول الضار ..