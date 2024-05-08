عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خبير تغذية يوضح 12 فائدة لـ ورق العنب .. تعرف عليها

ورق العنب
ورق العنب

قدّم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد ورق العنب.

1- زيادة نشاط الكبد
2- تنشيط الدورة الدموية وتنظيم عمل القلب
3- مفيد لمرضي السكر حيث إنه أحادي السكريات
4- مفيد لمرضي الروماتيزم والنقرس لأنه يساعد الجسم علي التخلص من الأحماض العضوية الناتجة عن تناول البروتين
5- يحمي من نقص المناعة
6- يمنع الجلطات ومضاد لالتهابات لما يحتويه من مركبات الفلافونيد
7- يساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي والدوسنتاريا وانحباس البول ويخفف الم الزائدة الدودية
8- ملطف للرشح والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب اللثه والأسنان
9- يساعد في علاج السرطان حيث إن مادة ( الريسفيراترول) تتحول إلي عنصر مضاد للسرطان يستطيع تدمير الخلايا السرطانية خاصة سرطان الأمعاء
10 - مقاوم للإدمان لأنه يحتوي علي مركب يقوم بعملية غسل الدم
11 - تقليل الوزن حيث انه يحتوي علي سكر أحادي يستطيع الكبد اختزانه فلا يتحول إلي صورة دهون في الجسم
12- يحد من تصلب الشرايين وتقليل نسبة الكوليسترول الضار .. 

التهاب الجيوب الانفية الزائدة الدودية أمراض الجهاز الهضمي علاج أمراض الجهاز الهضمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

عكست الاتجاه.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

كاميرا كلمة السر.. لماذا هرب مجدي شطة من على سلالم النيابة بعد ضبطه بالمخدرات؟

بينهم ثنائي الأهلي والزمالك| صدمة من حسام حسن لـ7 نجوم في قائمة منتخب مصر

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الفول النابت.. المقادير والخطوات

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض جمالها في آخر ظهور لها

بفستان مكشوف.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل

بالحمالات.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة لافتة

بعد الطلاق.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل برفقته بإطلالة ملفتة

بملابس ملفتة.. بوسي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

احذر تناول الزنجبيل في هذه الحالات

طريقة تحضير دريسنج سلطة الرنجة.. اعرف المكونات

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يشن غارات جوية خطيرة على أهداف تابعة لحزب الله |شاهد

شاهد.. انتشار لافتات "ممنوع الموبايل والتدخين" في لجان امتحانات الترم الثاني بالمدارس

بعد واقعة الفنانة نسرين طافش.. اعرف مصير من يُصدر شيكات بدون رصيد

بيصوت.. مطرب المهرجانات مجدي شطة ينهار أمام النيابة لهذا السبب.. تفاصيل

هل شراء السيارة عن طريق البنك معاملة ربوية.. أمين الإفتاء يجيب

بدءا من اليوم.. الكهرباء هتقطع من الساعة 3


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد العنب الأحمر قبل النوم وفي جميع الأوقات

عرض جراج سيارات للبيع بنص مليون يورو.. لن تصدق السبب

خبير تغذية يوضح 12 فائدة لـ ورق العنب .. تعرف عليها

باللهجة اللبنانية.. يارا تروج لأحدث أغانيها

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-