خبير تغذية يوضح 12 فائدة لـ ورق العنب .. تعرف عليها

قدّم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد ورق العنب.
1- زيادة نشاط الكبد
2- تنشيط الدورة الدموية وتنظيم عمل القلب
3- مفيد لمرضي السكر حيث إنه أحادي السكريات
4- مفيد لمرضي الروماتيزم والنقرس لأنه يساعد الجسم علي التخلص من الأحماض العضوية الناتجة عن تناول البروتين
5- يحمي من نقص المناعة
6- يمنع الجلطات ومضاد لالتهابات لما يحتويه من مركبات الفلافونيد
7- يساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي والدوسنتاريا وانحباس البول ويخفف الم الزائدة الدودية
8- ملطف للرشح والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب اللثه والأسنان
9- يساعد في علاج السرطان حيث إن مادة ( الريسفيراترول) تتحول إلي عنصر مضاد للسرطان يستطيع تدمير الخلايا السرطانية خاصة سرطان الأمعاء
10 - مقاوم للإدمان لأنه يحتوي علي مركب يقوم بعملية غسل الدم
11 - تقليل الوزن حيث انه يحتوي علي سكر أحادي يستطيع الكبد اختزانه فلا يتحول إلي صورة دهون في الجسم
12- يحد من تصلب الشرايين وتقليل نسبة الكوليسترول الضار ..