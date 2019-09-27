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3 إشارات لا تتوقعها.. علامات تدل على الإصابة بالإيدز عند الرجال

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:39 م
اعراض الايدز عند
اعراض الايدز عند الرجال
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رشا عوني
أعراض الإيدز عند الرجال تختلف من مرحلة لأخرى، منذ بداية الإصابة بفيروس الإيدز الذي يدمر مناعة الجسم ويجعله غير قادر على التصدي لأي مرض أو فيروس، فتبدأ مراحل أعراض الإيدز، بدءًا من المراحل المبكرة مرورًا بالمراحل المتقدمة وحتى المراحل المتأخرة التي تؤدي للوفاة بنسبة كبيرة في نهاية المطاف.

وبحسب موقع healthline، فإن أعراض فيروس نقص المناعة البشرية هي نفسها التي تظهر عند النساء والرجال، لكن أحد أعراض فيروس نقص المناعة البشرية للرجال هو قرحة على القضيب.

وقد يؤدي فيروس نقص المناعة البشرية إلى قصور الغدد التناسلية، أو سوء إنتاج الهرمونات الجنسية، في أي من الجنسين، ومع ذلك، فإن آثار قصور الغدد التناسلية على الرجال أسهل في ملاحظة آثارها على النساء، يمكن أن تشمل أعراض انخفاض هرمون تستوستيرون، أحد جوانب قصور الغدد التناسلية، ضعف الانتصاب (الضعف الجنسي).

أعراض أخرى للإصابة بالإيدز :
- غثيان
- قيء
- الإسهال المستمر
- التعب المزمن
- فقدان الوزن السريع
- السعال و ضيق في التنفس
- الحمى المتكررة والقشعريرة والتعرق الليلي
- طفح جلدي أو تقرحات أو آفات في الفم أو الأنف أو على الأعضاء التناسلية أو تحت الجلد
- تورم طويل في الغدد الليمفاوية في الإبطين أو الفخذ أو الرقبة
- فقدان الذاكرة ، والارتباك ، أو الاضطرابات العصبية.
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