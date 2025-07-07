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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سمير فرج: علاء عبد العال أسوأ مدرب تعاملت معه

الاسماعيلي
الاسماعيلي
يمنى عبد الظاهر

أكد أحمد سمير فرج نجم الإسماعيلي السابق، أن علاء عبدالعال، المدير الفني الحالي لفريق غزل المحلة، أسوأ مدرب تعامل معه خلال مسيرته.

وقال فرج في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو"، المذاع على قناة “أون”: “أكتر مدرب اثر في شخصيتي الراحل محمود صالح، وكان يساعدني على كافة المستويات سواء فنيًا أو ماديًا”.

وأضاف: “آخر موسم لي في الملاعب، علاء عبدالعال، كان مديرًا فنيًا لفريق الداخلية وكنت أعاني من إصابة ولكن لم يقف جانبي بشكل جيد على الرغم أنني احد أسباب بقاء الداخلية وقتها”.


وتابع: “الموسم الأخير لي قررت الاعتزال في فريق الداخلية رغم وجود العديد من العروض ولكن قررت عدم استكمال مسيرتي في الملاعب”.

نجم الإسماعيلي علاء عبدالعال غزل المحلة الراحل محمود صالح

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