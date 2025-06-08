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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

1500 توقيع.. اكتمال استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي |صور

الاستمارات
الاستمارات
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن الكابتن محمد سيكا مؤسس جبهة إنقاذ الإسماعيلي، اكتمال العدد المستهدف من استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة نصر ابو الحسن، بتوقيع 1500 عضو من أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلي أنه سيتم التوجه مباشرة إلي الجهة الإدارية بعد إنقضاء إجازة عيد الاضحي المبارك.


وأجمع الجمهور وأعضاء الجمعية العمومية وقدامي لاعبي الاسماعيلي، علي فشل الإدارة الحالية وتسببهم في زيادة المديونية وضعف الأداء وازمة القيد، وتهديدات هبوط الفريق الأول من الدوري الممتاز واستمراره بقرار سيادي.

كانت محافظة الاسماعيلية، قد شهدت حراكا غير عادي علي إثر الأوضاع المتدنية التي لحقت بالفريق الأول للنادي الإسماعيلي خلال الفترة القليلة الماضية.

وأقبل عدد كبير من جمهور النادي الإسماعيلي من أعضاء الجمعية العمومية علي توقيع استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة نصر أبو الحسن.

وأصدرت جبهة إنقاذ الدراويش، بيانا صحفيا في السابق، بأماكن توزيع استمارات التوقيع علي سحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن.

وقال البيان، إنه في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها نادينا العريق، ورغم الغضب الجماهيري المتصاعد، لا يزال رئيس مجلس إدارة النادي يرفض تقديم استقالته، وهو ما نراه تعنتًا غير مبرر، قد يعكس مخاوف قانونية شخصية من المحاسبة والمساءلة، أكثر مما يعبر عن حرص حقيقي على مصلحة النادي أو احترامًا للجماهير وأعضاء الجمعية العمومية.

وفي الجهة الأخرى، يظهر هذا التحرك وجها مشرقا من الأمل، يصنعه رجال ونساء الإسماعيلية المخلصين، وأعضاء الجمعية العمومية الأوفياء، الذين سطروا ملحمة جماهيرية غير مسبوقة عبر الإقبال الهائل على توقيع استمارات سحب الثقة، والتي وصلت إلى مراحلها الأخيرة في التجميع والتوثيق.

ووجهت الجبهة الشكر لكل من شارك من أبناء الإسماعيلية داخل المحافظة وخارجها وكذلك الرموز والقامات الوطنية التي لم تبخل بدعمها، والجهات التي ساعدت في تنظيم حملة الاستمارات، وكل مشجع غيور على كيان الإسماعيلي العظيم.

ووجهت الجبهة رسالة لهم «أنتم اليوم تكتبون تاريخًا جديدًا، وترسلون رسالة واضحة: “الإسماعيلي ملك جماهيره.. ولن يُترك رهينة لمن لا يستحق”.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلي النادي الاسماعيلي

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