محافظ الإسماعيلية يشارك نزلاء قصر ضيافة كبار السن احتفالهم بعيد الأضحى

قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، بزيارة قصر ضيافة كبار السن بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، لمشاركتهم احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، وتقديم التهنئة لهم بالعيد.



وذلك بحضور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.



وخلال زيارته، هنأ المحافظ نزلاء قصر ضيافة كبار السن بعيد الأضحى المبارك، وحرص على الاستماع لهم والتعرف على احتياجاتهم.



ووجَّه المحافظ خلال زيارته، بتقديم كافة أوجه الدعم لنزلاء قصر الضيافة، وتوفير كافة احتياجاتهم، كما وجه الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل داخل الدار والمنطقة المحيطة به.

وكان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه في وقت سابق بفتح الأندية والشواطئ التابعة لمحافظة الإسماعيلية بالمجان لنزلاء قصر ضيافة كبار السن ودور رعاية الأطفال بالإسماعيلية.