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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المكسيك تتوج ببطولة الكونكاكاف الذهبية بالفوز على أمريكا 2-1

المكسيك
المكسيك
رباب الهواري

تُوّج منتخب المكسيك لكرة القدم ببطولة الكونكاكاف الذهبية 2025، بفوزه على منتخب أمريكا بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعتهما صباح اليوم الاثنين على ملعب "إن آر جي" بمدينة هيوستن الأمريكية.

تقدم منتخب أمريكا في الدقيقة الرابعة عن طريق كريس ريتشاردز، ورد منتخب المكسيك بهدفين عن طريق كل من راؤول خيمينيز في الدقيقة 27 وإدسون ألفاريز في الدقيقة 77.

كان منتخب المكسيك قد تأهل للنهائي بفوزه على منتخب الهندوراس بهدف نظيف، بينما جاء تأهل منتخب أمريكا للنهائي بفوزه على منتخب جواتيمالا بهدفين مقابل هدف.

ويُعد هذا اللقب الثالث عشر لمنتخب المكسيك ببطولة الكونكاكاف الذهبية، كأكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة، ويأتي خلفه المنتخب الأمريكي بسبعة ألقاب.

منتخب المكسيك أمريكا بطولة الكونكاكاف أخبار الرياضة كورة عالمية

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