Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة سهلة وسريعة لعمل الفراخ المشوية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
طريقة سهلة وسريعة
طريقة سهلة وسريعة لعمل الفراخ المشوية
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
قدمت الشيف هالة فهمى، من خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل فراخ مشوية سريعة.

وتتضمن المقادير الآتى:
فراخ
كوب ماء طماطم
كوب ماء بصل
ملح
2 ملعقة كبيرة صلصة
ملعقة كبيرة بهارات الشوى
عسل أسود
زيت

الخطوات :

تخلط جميع المكونات
تتبل الفراخ لمدة 6 ساعات
توضع الفراخ على طاسة ساخنة جدا أو شواية لمجرد أننا نعرضها لصدمة حرارية
وتوضع الفراخ فى صنية وعليها باقى التتبيلة وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 ألى أن تنضج وتصبح جاهزة للأكل .
Advertisements

موضوعات متعلقة

طبخات سهلة وسريعة للغداء .. فراخ مشوية وبامية بالسلق ومكرونة بالفلفل المشوى وكسكسى بالمخللات

دبابيس الفراخ.. 4 طرق مختلفة سريعة وسهلة

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف الشربينى .. 4 وصفات متنوعة .. صور

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها .. وصفات متنوعة ولذيذة .. بالصور

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور

ترشيحاتنا

اخبار النادي الأهلي اليوم.. تحقيق حول تسريب قميص الفريق.. وعودة حسن حمدي

خدناهم غسيل ومكواة.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تغطية الجزيرة للأحداث في مصر الأيام المقبلة

بث مباشر .. بيان عاجل للقوات المسلحة

كاف يكشف تفاصيل جديدة تبرئ الزمالك فى أزمة مباراة بطل السنغال

أزمة جديدة لبطل السنغال قبل مواجهة الزمالك بـ ابطال افريقيا

مات عطشان.. طالب ابتدائي يدفع حياته ثمن رشفة ماء من كولدير المدرسة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليوناردو دي كابريو وحبيبته يتجولان في نيويورك بالدراجة.. صور

عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم

وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث