طريقة سهلة وسريعة لعمل الفراخ المشوية

قدمت الشيف هالة فهمى، من خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل فراخ مشوية سريعة.



وتتضمن المقادير الآتى:

فراخ

كوب ماء طماطم

كوب ماء بصل

ملح

2 ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة كبيرة بهارات الشوى

عسل أسود

زيت



الخطوات :



تخلط جميع المكونات

تتبل الفراخ لمدة 6 ساعات

توضع الفراخ على طاسة ساخنة جدا أو شواية لمجرد أننا نعرضها لصدمة حرارية

وتوضع الفراخ فى صنية وعليها باقى التتبيلة وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 ألى أن تنضج وتصبح جاهزة للأكل .