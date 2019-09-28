الأهلي يواجه ريال مدريد في سنتياجو برنابيو.. تعرف علي التفاصيل

كشفت مصادر خاصة أن مجلس إدارة الأهلي يناقش خلال الساعات القلية المقبلة الإتفاق المبدئي الذي توصل إليه وفد النادي لمواجهة ريال مدريد وديًا في سنتياجو برنابيو.



وعقد وفد النادي الأهلي في أسبانيا والذي ضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادي للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية اجتماعًا مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير.



وشهد الاجتماع الذي جاء وديًا للغاية مناقشة العديد من الملفات، وشرح بتراجينيو آلية العمل في نادي ريال مدريد وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي ومنها تطوير ملعبه الحالي سنتياجو بيرنابيو، كما تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام ٢٠٠١ بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شئ .



واقترح بتراجينيو إقامة المباراة في مدريد ورحب وفد الأهلي بالاقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة . واصطحب بتراجينيو وفد الأهلي في جولة تفقدية بملعب الريال وملحقاته الجديدة ولبى مرتجي وسراج دعوة رئيس جامعة ريال مدريد بحضور مباراة الريال وأوساسونا في الدوري الأسباني.