الكوسة بـ 8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، في تعاملات اليوم، الأحد 29 -9 - 2019، بسوق العبور.



ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الخضراوات في السوق المصري يوميا.



ويتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.



وتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات، الفاصوليا بين 12 و18 جنيها، الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.



وعن أسعار الفاكهة في سوق العبور، تراوح الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، والجوافة بين 3 الى 7 جنيهات.



وتراوح سعر كيلو المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو العويس بين 20 و27 جنيهًا.



