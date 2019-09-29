Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

هيئة الكتاب: إصدار أول كتاب للطفل عن الأب الروحي للتعليم في كينيا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:24 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
قال الدكتور هيثم الحاج علي، إن الهيئة المصرية العامة للكتاب بصدد الإعداد لإصدار كتاب للطفل عن أحد رموز التاريخ الكيني توم بويا الاب الروحي للتعليم في كينيا باللغة العربية والسواحلية، بالتعاون مع فنانين كينيين على أن يكون بداية لسلسلة كتب عن رموز القارة السمراء. 

جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للكتاب كضيف شرف معرض نيروبي للكتاب في دورته المقامة حاليًا. 

من جانبه ثمن لورانس نجاجي، رئيس اتحاد الناشرين بكينيا، مشاركة مصر في المعرض ووصفها بالإضافة الحقيقة في مجالات الفكر والمعرفة الأفريقية. 

وذكر أن حضور وزيرة ثقافة مصر اثري هذا المحفل الأفريقي الدولي، مشيرًا إلى أن الوفد الكيني الذي شارك في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يناير الماضي حمل رسالة هامة إلى الشعب الكيني وأن الشعب المصري يسجل تاريخ معرض الكتاب الذي تفاعل معه 3 ملايين زائر مؤكدا على ريادة الثقافة المصرية بما تملكة من مفرادات في الفكر والابداع قائلا: عندما تستطيع التحكم في عقول المجتمع بالكتاب فأنت ترسم خطة لمستقبل وطنك.

وفي النهاية سلّمت وزيرة الثقافة في ختام فعاليات معرض نيروبي الدولي للكتاب جائزة "جومو كينياتا" لمركز الكتاب المدرسي والتي تعد أحد أهم الجوائز الادبية في كينيا وفاز بها كتاب "حكماء حامل الصولجان"، للمؤلف موتو وا جيثوا، الصادر عن دار لونجهورن للنشر وقيمتها ٣٠٠ الف شلن وهو ما يعادل ثلاثة الآف دولار.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بالمشاركة الأولى لجمهورية مصر العربية في معرض نيروبي الدولى للكتاب، والذى يأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتقديرها باختيارها ضيف الشرف وتسليم جائزة جومو كينياتا، التي تحمل اسم أول رئيس لدولة كينيا.

وأضافت أن التواجد المصرى في معرض نيروبي الدولى للكتاب، يعد تعزيزًا للروابط المشتركة التي تجمع الشعبين المصرى والكيني في شتى مجالات الثقافة والفنون واختتمت كلمتها بان نهر النيل شريان للحياة وصانع حضارتنا يربط بيننا من المنبع كينيا إلى المصب مصر والثقافة هي جسر التواصل بين شعوبنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة .. مصر تشارك في معرض نيروبي الدولي للكتاب بكينيا

مصر تخطف الأنظار في أول مشاركة بمعرض نيروبي الدولي للكتاب

ترشيحاتنا

الطفولة والأمومة: الإمام الأكبر يتبني حالة شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

إياك والاقتراب.. فزعات اللواء عبد العزيز الفغم لحماية الملك سلمان.. فيديو

كومباوند لكل أسرة.. الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

بيان رسمي.. جينيراسيون يستعين بالأهلي لقلب الطاولة على الزمالك

سعر الدولار اليوم الأحد 29 -9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

من ديانا إلى بياتريس.. حكايات خواتم زفاف أميرات العائلة الملكية البريطانية

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

بيان رسمي.. جينيراسيون يستعين بالأهلي لقلب الطاولة على الزمالك

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

الطفولة والأمومة: الإمام الأكبر يتبني حالة شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

بشرى سارة لـ الأهلى بعد التأهل إلى دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

سيارات تختفي من الشارع وإعفاء هذه المركبات من الرسوم.. 40 معلومة عن قانون المرور الجديد

أمر ملكي عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ديانا إلى بياتريس.. حكايات خواتم زفاف أميرات العائلة الملكية البريطانية

دهس صاحب حبل مشنقة صدام حسين في لندن.. اغتيال أم قضاء وقدر.. صور

جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتوجهان لمقر حفل زفافهما .. صور