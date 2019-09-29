هيئة الكتاب: إصدار أول كتاب للطفل عن الأب الروحي للتعليم في كينيا

قال الدكتور هيثم الحاج علي، إن الهيئة المصرية العامة للكتاب بصدد الإعداد لإصدار كتاب للطفل عن أحد رموز التاريخ الكيني توم بويا الاب الروحي للتعليم في كينيا باللغة العربية والسواحلية، بالتعاون مع فنانين كينيين على أن يكون بداية لسلسلة كتب عن رموز القارة السمراء.





جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للكتاب كضيف شرف معرض نيروبي للكتاب في دورته المقامة حاليًا.





من جانبه ثمن لورانس نجاجي، رئيس اتحاد الناشرين بكينيا، مشاركة مصر في المعرض ووصفها بالإضافة الحقيقة في مجالات الفكر والمعرفة الأفريقية.





وذكر أن حضور وزيرة ثقافة مصر اثري هذا المحفل الأفريقي الدولي، مشيرًا إلى أن الوفد الكيني الذي شارك في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يناير الماضي حمل رسالة هامة إلى الشعب الكيني وأن الشعب المصري يسجل تاريخ معرض الكتاب الذي تفاعل معه 3 ملايين زائر مؤكدا على ريادة الثقافة المصرية بما تملكة من مفرادات في الفكر والابداع قائلا: عندما تستطيع التحكم في عقول المجتمع بالكتاب فأنت ترسم خطة لمستقبل وطنك.





وفي النهاية سلّمت وزيرة الثقافة في ختام فعاليات معرض نيروبي الدولي للكتاب جائزة "جومو كينياتا" لمركز الكتاب المدرسي والتي تعد أحد أهم الجوائز الادبية في كينيا وفاز بها كتاب "حكماء حامل الصولجان"، للمؤلف موتو وا جيثوا، الصادر عن دار لونجهورن للنشر وقيمتها ٣٠٠ الف شلن وهو ما يعادل ثلاثة الآف دولار.





وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بالمشاركة الأولى لجمهورية مصر العربية في معرض نيروبي الدولى للكتاب، والذى يأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتقديرها باختيارها ضيف الشرف وتسليم جائزة جومو كينياتا، التي تحمل اسم أول رئيس لدولة كينيا.



