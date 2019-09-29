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توك شو

تسحب الطاقة السلبية.. ديكورات مصنوعة من جذوع الشجر.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:10 م
ديكورات المصنوعة
ديكورات المصنوعة من جذوع الشجر
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مي محمد
قالت أية عبد المجيد، معلمة تربية فنية، إنها بدأت في ممارسة هوايتها الرسم على الخشب من خلال موقف صدفة وهو "رسم على جذع الشجرة من أجل بناء هدية لأحد أصدقائها"، ومن هنا قررت أن تبدأ بالعمل على هوايتها.

وأشارت خلال لقاء خاص ببرنامج "إنبوكس"، المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، اليوم الأحد، إلى أنها بعد تلك الصدفة، فكرت بالعمل مرة أخري ولكن بشكل أفضل، من خلال البحث الدائم عن أفضل الخامات للرسم على الخشب، متابعة أن الرسم على الخشب أصبح بعد ذلك مشروع خاص بها.

وأردفت أنها تلقت دعما معنويا من زوجها، فكان يشجعها ان تستكمل مشروعها وتعمل عليه، لافتة إلى أن هناك أقاويل من جانب علماء الطاقات بأن استخدام الأخشاب ووضعها في المنازل تسحب الطاقات السلبية من المنزل.

وأكدت أن الأشخاص الآن أصبحوا مقبلين بشدة على شراء الأخشاب المرسومة، نظرا لأن شكلها جميل وخفيفة وسعرها أرخص مقارنة بتابلوهات الزيت.
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