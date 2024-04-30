أخبار الفن| علا غانم تكشف تفاصيل تحريرها محضرا بسبب الفيلا.. تشييع جنازة خديجة العبد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن علا غانم، وخديجة العبد، نرصد أبرزها فيما يلي:

نعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة القديرة خديجة العبد، والدة الفنان قيس الشيخ نجيب، والمخرج سيف الشيخ نجيب.

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الموسيقار عمر خيرت، المرتقب في قصر عابدين يوم 7 يونيو 2024، عن طرح تذاكر الحفل للحجز عبر موقع "تيكتس مارشيه".

احتجزت الشرطة الفرنسية، جيرار باديبارديو؛ بسبب اتهامه فى قضية اغتـ صاب واعتداء جنـ سي على شارلوت أرنولد وعدد من السيدات.



كشفت الفنانة علا غانم، تفاصيل تحريرها محضرا ضد طليقها، متهمة فيه إحدى الشركات بتصوير إعلان داخل فيلا تمتلكها بمنطقة شبرامنت فى أبو النمرس، دون الحصول على موافقتها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.