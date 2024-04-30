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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| علا غانم تكشف تفاصيل تحريرها محضرا بسبب الفيلا.. تشييع جنازة خديجة العبد

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن علا غانم، وخديجة العبد، نرصد أبرزها فيما يلي:

 

سوريا.. تشييع جنازة الفنانة خديجة العبد

نعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة القديرة خديجة العبد، والدة الفنان قيس الشيخ نجيب، والمخرج سيف الشيخ نجيب.

الأغلى بـ4500 جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بقصر عابدين

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الموسيقار عمر خيرت، المرتقب في قصر عابدين يوم 7 يونيو 2024، عن طرح تذاكر الحفل للحجز عبر موقع "تيكتس مارشيه".


احتجاز فنان فرنسي شهير فى قسم الشرطة بتهمة الاعتداء الجنـ سي

احتجزت الشرطة الفرنسية، جيرار باديبارديو؛ بسبب اتهامه فى قضية اغتـ صاب واعتداء جنـ سي على شارلوت أرنولد وعدد من السيدات.
 

عقده مزور.. علا غانم تكشف تفاصيل تحريرها محضرا بسبب فيلتها l صور

كشفت الفنانة علا غانم، تفاصيل تحريرها محضرا ضد طليقها، متهمة  فيه إحدى الشركات بتصوير إعلان داخل فيلا تمتلكها بمنطقة شبرامنت فى أبو النمرس، دون الحصول على موافقتها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

علا غانم خديجة العبد

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