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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

احتجاز فنان فرنسي شهير فى قسم الشرطة بتهمة الاعتداء الجنـ سي

جيرار باديبارديو
جيرار باديبارديو

احتجزت الشرطة الفرنسية، جيرار باديبارديو بسبب اتهامه فى قضية اغتـ صاب واعتداء جنـ سى على شارلوت أرنولد وعدد من السيدات.

وقامت الشرطة الفرنسية باحتجاز جيرار  باديبارديو منذ الساعة الثامنة صباحا للتحقيق معه فى واقعة الاعتداء الجنـ سى.

وكشفت صحيفة الـ بي بي سي في وقت سابق، أن جيرار ديبارديو متهم بالاعتداء الجنـ سي أو التحرش من قبل 13 امرأة، بحسب تحقيق أجراه موقع الأخبار الفرنسي “ميديابارت”.

وولد الممثل والمنتج الفرنسي جيرار دوبارديو في شاتورو، أندر بفرنسا، نشأ فى أسرة من الطبقة الفقيرة، وأمضى دوبارديو وقتا طويلا في الشارع، وترك المدرسة في سن15 الى سن 16، ثم غادر شاتورو متجها الى باريس، هناك بدأ العمل في الفيلم الكوميدي الجديد مسرح كافيه دي لا غار، درس الرقص تحت قيادة جان لوران كوشيه، ومضى ليصبح واحدا من العناصر الفاعلة في فرنسا الأكثر شهرة، وفي عام 1986 نمت شهرته العالمية نتيجة لأدائه كمزارع بفيلمJean de Florette، ومن هنا بدأت انطلاقته الفنية.

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