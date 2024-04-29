الأغلي بـ4500 جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بقصر عابدين

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الموسيقار عمر خيرت، المرتقب في قصر عابدين يوم 7 يونيو المقبل، عن طرح تذاكر الحفل للحجز عبر موقع تيكتس مارشيه.

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في قصر عابدين، بين الفئات السعرية التالية: (1000 جنيه مصري، 2250 جنيه مصري، 3000 جنيه مصري، 4500 جنيه مصري).

حفل عمر خيرت، في قصر عابدين يأتي تحت شعار «40 عامًا من الإبداع والتميز»، يشهد قصر عابدين التاريخي استعدادات كبيرة لاستقبال احتفالية ضخمة تعد الأولى من نوعها، تكريمًا للموسيقار الكبير عمر خيرت، عن مشواره الموسيقي الكبير، والذي يعد أحد الأسماء الرائدة في تاريخ الفن المصري والعربي، والتي تقام في 7 يونيو 2024، بقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي وفرقته الموسيقية، وذلك تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

حفل عمر خيرت في الكويت

من جهة أخرى، يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلين موسيقيين على مسارح الكويت بمناسبة أحتفالات عيد شم النسيم، وذلك يومي الخميس والجمعة 16 و17 مايو المقبل، رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

ومن المقرر أن يتألق عمر خيرت فى الحفل بباقة من أشهر مقطوعاته الموسيقية مثل : إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثانى، غوايش، البخيل وأنا، مسألة مبدأ، صابر ياعم صابر، خللي بالك من عقلك، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما، وفيها حاجة حلوة.