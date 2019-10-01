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اقتصاد

البترول: إيجيبس2020 فرصة لعرض قصص نجاحنا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
وزارة البترول
وزارة البترول
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مايكل عياد
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول (ايجبس 2020) المقرر إقامته في فبراير المقبل وتنظمه مصر للعام الرابع علي التوالي؛ يعد منصة للتعرف على نتائج الأعمال المتميزة وقصص النجاح التى شهدها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة.

أوضحت الوزارة في تقرير لها، ان المؤتمر سينطلق تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة"، ومن المقرر أن يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية.

ويعتبر المؤتمر فرصة جيدة لاستعراض الإجراءات التى اتخذتها مصر للتحول إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.

ويشهد المؤتمر زيادة فى عدد الدول المشاركة لتصل إلى 60 دولة مقابل 53 دولة فى مؤتمر عام 2019، بالإضافة إلى زيادة عدد الاوراق البحثية إلى أكثر من 800 ورقة بحثية مقابل حوالى 700 فى العام السابق، فضلًا عن عقد 36 جلسة فنية.
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