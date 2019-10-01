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أخبار العالم

بعد أن أغلقته القوات العراقية.. المتظاهرون يتمكنون من عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:34 م
المتظاهرون يتمكنون
المتظاهرون يتمكنون من عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخض
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دعاء أبوهشيمة
تمكن المتظاهرون في العراق من عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، بعدما أغلقته القوات العراقية، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها.

وأفاد مراسل الشبكة بأنه قد تم سماع دوي إطلاق نار في المنطقة مشيرا إلى أن المحتجين أحرقوا نقطة تفتيش أمنية عند جسر الجمهورية في العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، أغلقت القوات العراقية، جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء ومنعت متظاهرين رافضين لأداء الحكومة من الوصول إلى المنطقة الخضراء.
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القوات العراقية تعترض المتظاهرين.. وتغلق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء

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