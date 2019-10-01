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أخبار البلد

سفير مصر بفرنسا يفتتح الجناح المصري بأكبر معرض للسياحة والسفر بباريس

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:04 م
السفير إيهاب بدوي
السفير إيهاب بدوي
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أ ش أ
افتتح سفير مصر بباريس مندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو، السفير إيهاب بدوي، اليوم الثلاثاء، الجناح المصري في النسخة الـ41 للمعرض السياحي السنوي "توب ريزا TOP RESA"، بمشاركة أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، وذلك بأرض المعارض بمنطقة "بورت دو فرساى" بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي يقام من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري، ويعد من أضخم معارض السياحة و السفر بفرنسا وأوروبا.

وتفقد السفير إيهاب بدوي، الجناح المصري -الذي تم تصميمه على شكل فرعوني على مساحة نحو 120 مترا- ويضم عددا من شركات السياحة الفرنسية العاملة في السوق المصرية مثل "Travel Evasion" و"Air Masters"،وممثلي سلسلة فنادق "Sofitel" بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

كما يتضمن الجناح العديد من المواد الدعائية والهدايا التذكارية والأفلام التسجيلية لعرض المنتج السياحي المصري بأنواعه المختلفة من سياحة أثرية وشاطئية وعلاجية ودينية وغيرها.

وأكد السفير بدوي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن فرنسا لا تزال من أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر وخاصة السياحة الثقافية والأثرية في ظل الروابط التاريخية بين البلدين وولع الفرنسيين بتراث مصر وحضارتها القديمة.

وأشار إلى تحسن معدلات السياحة الفرنسية الوافدة إلى مصر، التي عادت خلال الفترة الأخيرة، لتكون من أبرز الوجهات على خريطة السياحية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية والقائمون على قطاع السياحة لتوفير الراحة والأمان والخدمة المتميزة والمنتج المتنوع بأسعار تنافسية.

ونوه بامتلاك مصر إمكانات هائلة تؤهلها لتكون في مقدمة أهم الوجهات السياحية في العالم حيث تمتلك أهم أثار في العالم ومنشآت فندقية على أعلى مستوى، وعمالة مدربة سواء في مدن ذات شهرة عالمية مثل الأقصر وأسوان أو في المنتجعات السياحية المختلفة بمنطقة البحر الأحمر، التي تمتلك مواقع غوص مميزة يقصدها السياح من كل الدول.

ولفت السفير بدوي إلى إسهام معرض توت عنخ أمون "كنوز الفرعون" الذي استضافته العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 23 مارس إلى 22 سبتمبر 2019، ليحطم للمرة الثانية كافة الأرقام القياسية في تاريخ تنظيم التظاهرات الثقافية بفرنسا، في الترويج بقوة للسياحة الأثرية في مصر، لاسيما مع ترقب افتتاح المتحف الكبير في 2020.

يشار إلى أن معرض "توب ريزا"، الذي أقيم للمرة الأولى عام 1978، يعد أهم ملتقى فرنسي بمجال صناعة السياحة، حيث يجذب سنويا المتخصصين والعاملين في مجال السياحة بفروعها المختلفة من منظمي رحلات وفنادق وشركات طيران.
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