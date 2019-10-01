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فن

في عيد ميلادها .. تفاصيل اعتناق ديانا حداد برنسيسة الغناء العربي الإسلام

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:02 م
ديانا حداد
ديانا حداد
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قسم الفن
يصادف اليوم 1 اكتوبر عيد ميلاد الفنانة اللبنانية ديانا حداد التى ولدت عام 1976 وأطلق عليها لقب "برنسيسة الغناء العربي"، حيث قدمت حوالي 15 البوما غنائيا و55 أغنية منفردة من خلال هذا التقرير تعرف على تفاصيل اعتناقها الإسلام.

ولدت ديانا حداد من أم مسلمة وأب مسيحي والسبب في اعتناق ديانا حداد الإسلام هو زوجها لأنه مسلم وتعمقت أكثر في الديانة الإسلامية عقب وفاة والدتها في رمضان فبدأت في الصوم والصلاة.

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية لـ "ديانا" قالت :" مع احترامي لكل الأديان والطوائف لكن أنا مقتنعة أن الدين الإسلامي هو الصح".

يذكر أن أخر أعمال ديانا حداد أغنية منفردة بعنوان "دخيلك" تم طرحها في العام الجاري.
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