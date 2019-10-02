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فن

أنا أم لـ 4 أولاد والماضي انتهى.. حلا شيحة توجه رسالة غامضة لجمهورها

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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شروق حمدي
نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لها اثناء تواجدها بمهرجان الجونة بدورته الثالثة، ووجهت حلا شيحة رسالة غامضة من خلال هذه الصورة.

قالت حلا شيحة: "سعيدة كوني امراة مستقلة وأم لأجمل 4 أولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد، بداية جديدة، الماضي انتهى واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب".

وتابعت حلا شيحة: "كوني أنتِ، كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة ان تكوني، فأنتي امرأة كوني فخورة قوية".

يذكر أن آخر مشاركات حلا شيحة الدرامية مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، والذي تم عرضه في رمضان الماضي. 
























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