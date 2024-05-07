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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. البرهان يشارك في القمة العربية العادية بالبحرين

البرهان - ارشيفي
البرهان - ارشيفي

أبرزت وسائل إعلام سودانية تصريحات احد المصادر المطلعة والتي صرح فيها بأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيشارك في القمة العربية العادية التي تستضيفها البحرين والمقررة في الـ16 من مايو الحالي.

كما سيعقد البرهان اجتماعات مع عدد من الرؤساء العرب على هامش القمة لمناقشة الأوضاع في السودان بحسب ماصرح به المصادر.

 كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد توجه إلى العاصمة التركية أنقرة، لتشييع جثمان ابنه الراحل "محمد" الذي توفي جراء تعرضه لإصابات بالغة نتيجة حادث سير وقع منذ أكثر من شهر.

ونعت الأمانة العامة لمجلس السيادة والعاملين به، محمد عبد الفتاح البرهان، وهو ابن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات العسكرية، الذي توفي يوم الجمعة الماضي في العاصمة التركية، أنقرة.

وكان محمد البرهان قد تعرض لحادث سير أثناء قيادته دراجته النارية بالعاصمة التركية أنقرة، في شهر مارس الماضي وقد تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة آنذاك.

وقع الحادث أثناء قيادة نجل البرهان دراجة نارية في شارع كيراز بمنطقة كيزلج، بالقرب من جامعة أتيليم الخاصة في أنقرة، حيث اصطدم بمركبة تجارية خفيفة كانت تسير أمامه.

وتسبب الاصطدام في إلقاء محمد فتح الرحمن لأمتار بسبب شدة الارتطام، ليسقط على الأرض على مسافة بعيدة. مما تسبب في اخضاعه لعملية لجراحة خطيرة. لكنه فارق الحياة الجمعة

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