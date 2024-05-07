بيان مشترك من الرئيس الصيني والفرنسي بشأن سياسة إسرائيل ونووي إيران

أكد الرئيس الصيني، شي جينبينج، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزامهما بالسعي لتسوية سياسية للقضية النووية الإيرانية، وذلك في بيان مشترك نشرته وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الثلاثاء.

ودعا الزعيمان أيضا إلى "التنفيذ الملموس" لحل الدولتين و"نددا" بسياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

أكدت فرنسا، يوم الاثنين، أنها “تعارض بشدة” هجوم رفح الإسرائيلي، قبل هجوم بري متوقع على المدينة.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها: “تكرر فرنسا أنها تعارض بشدة الهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث يلجأ أكثر من 1.3 مليون شخص إلى حالة من الضيق الشديد”.

وتابعت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس تجدد التأكيد على أن “أي تهجير قسري للسكان المدنيين يعد جريمة حرب”.

وجددت باريس دعوتها لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس وإلى وقف دائم لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، دعا ماكرون، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى "استكمال" المفاوضات مع حماس؛ للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن لدى الحركة الفلسطينية، حسبما أورد قصر الإليزيه، في بيان.

وأشارت الرئاسة الفرنسية، إلى أن ماكرون "حث" نتنياهو، "في اتصال هاتفي" يوم الأحد، على "استكمال المفاوضات التي قد تؤدي إلى تحرير الرهائن وحماية المدنيين، من خلال وقف لإطلاق النار وخفض التصعيد الإقليمي".

وأضاف الإليزيه أن ماكرون كرر لنتنياهو معارضة فرنسا الشديدة للهجوم على رفح.