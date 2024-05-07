انطلاق امتحانات الترم الثاني بالمدارس غداً| وقرارات بحظر الموبايل ومنع الغش

تنطلق امتحانات الترم الثاني 2024 غداً الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية وفقا للجداول المعلنة في المديريات والإدارات التعليمية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة الخريطة الزمنية الخاصة بـمواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف الدراسية والتي جاءت تفاصيلها كما يلي :

الرابع والخامس الابتدائي : من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024.

السادس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024.

الأول الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024.

الثاني الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024.

النقل الإعدادي المهني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024.

النقل بالتعليم الفني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو 2024.

النقل بالتعليم الثانوي العام : من الأحد 12 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024.

الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024.

الإعدادية المهنية : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024.

وتنطلق امتحانات الترم الثاني 2024 للصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف.



وشدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على إعلان جداول الامتحانات للطلبة في أماكن ظاهرة وواضحة .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : إن امتحانات الترك الثاني 2024 ليست موحدة على مستوى الإدارة التعليمية.

وشدد أيمن موسى على مراعاة التصحيح بدقة والرصد أولاً بأول فى الشيت سواء كانت درجات أو تقديرات .

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على حظر دخول التليفونات المحمولة داخل اللجان مع الطلبة والملاحظين وعدم إثارة المشاكل ومنع الغش وإحكام السيطرة على اللجان .

وفي الجيزة .. سيؤدي طلاب الصفين الرابع و الخامس الابتدائي امتحانات الترم الثاني 2024 خلال الفترة من8 الي 15 مايو

ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 إلي 16 مايو للمرحلة الابتدائية.

وسيؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحانات الترم الثاني 2024 خلال الفترة من 8 مايو حتي 15 مايو ، كما سيؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو.

وينطلق مارثوان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 18 إلي 23 مايو.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام"عام ولغات "امتحانات الترم الثاني 2024 خلال الفترة من 8 إلي 21 مايو.

كما يؤدي طلاب الصف الثانى الثانوي العام"عام ولغات " امتحانات الترم الثاني 2024 خلال الفترة من 9 إلي 23 مايو.

ويؤدي طلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات امتحانات الترم الثاني 2024 من يوم الأربعاء 8 مايو حتي يوم الخميس 23 مايو 2024

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن الإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات .

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على جاهزية غرفة العمليات بالمديرية وأنها تعمل على مدار اليوم لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فوراً

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية تعمل منذ الساعات الأولي من الامتحانات مع ربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع .

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أنه في إطار التعاون بين مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن سوف يتم عمل دوريات أمنية بمحيط المدارس لسلامة ابنائنا والتعامل في حالة حدوث أى شعب لا قدر الله .

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتنسيق مع السادة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز للتعامل مع الباعة الجائلين خارج أسوار المدارس وإزالة أية معوقات وذلك لتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على :