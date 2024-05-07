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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قصور الثقافة بالأقصر تواصل احتفالاتها بذكرى تحرير سيناء

صدى البلد

 

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

 عقد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة تدريب تكنولوجيا بعنوان "برنامج الاكسيل" اوضحت ايفون إيليا فتح برنامج الاكسيل، ومكونات الشيت، وتكبير وتصغير الأعمدة والصفوف، ومعرفة اسم الخلية، وتنسيق الكتابة داخل برنامج الاكسيل، والتنقل بين شيتين اكسيل، كما نفذ القصر ورشة حكي قصة بعنوان "الوردة البيضاء" تأليف أحمد رضوان، سردتها نجوى جمعه.

وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الشائعات وأثرها" ألقاها محمد محمد موضحا معنى الشائعة وأثرها، وكيف نعالج الشائعات، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الالباستر نفذها حسان على.

 

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وعقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "سيناء أرض الفيروز" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن أهمية سيناء تاريخيا واستراتيجيا، وأسباب تسميتها بأرض الفيروز، وأهمية تنمية سيناء، وفى نفس السياق عقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان "ذكرى تحرير سيناء" ألقاها محمد محمود متحدثا عن نبذة عن سيناء، والأعمار في سيناء، وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "سيناء أرض البطولات" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن الموقع الجغرافي والاستراتيجي والاقتصادي، والمحافظة على الأرض،كما نفذ القصر عرض مسرح عرائس وقدم اغنية بعنوان "الدنيا ربيع" أداء كريم الشاوري، ونفذ قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "الأسد المغرور" أداء إيمان صلاح وأسماء عبد الباقي.

أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض انشاد ديني للمنشد عامر بهيج بعنوان "ارحنا بها يا بلال"، ونفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية إعادة تدوير نفذتها ندا أحمد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسومات للأطفال نفذها فيصل عبد العزيز، ونفذت مكتبة الرياينة الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها حسنية محمد، نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها نجوى أبو الفضل، كما نفذت ورشة أشغال يدوية نفذتها نجوى أبو الفضل.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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