رئيس هيئة تنشيط السياحة يفتتح جناح مصر بمعرض TOPRESA فى باريس

افتتح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، الجناح المصري المشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفرIFTM TOPRESA الذى يقام خلال الفترة من ١ وحتى ٤ أكتوبر الحالى بالعاصنة الفرنسية باريس، وذلك بمشاركة السفير المصري إيهاب بدوى سفير مصر لدي فرنسا، وحضر الافتتاح السيد عماد فتحى مدير عام السياحة الدولية بالهيئة، وعدد من ممثلي قطاع السياحة الخاص.



وأشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة إلى أن الجناح المصري صمم بأحدث الوسائل التكنولوجية؛ حيث تم وضع شاشات عرض كبيرة متحركة في جميع جوانب الجناح المصرى لجذب أنظار الزائرين والمشاركين في المعرض، والتي تعرض مواد ترويجية عن مصر طوال فترة فعاليات المعرض للترويج للمقاصد السياحية المصرية التي تمتاز بالتنوع والتفرد، والترويج للسياحة الثقافية التي يهتم بها السائح الفرنسي والمعروف بعشقه للحضارة المصرية، بالإضافة إلي الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.



وقال رئيس الهيئة إن مساحة الجناح تبلغ نحو 101 متر مربع، وأنه يضم نحو 11 عارضًا يمثلون عددا من الفنادق وشركات السياحة المصرية.



وأكد أن المشاركة في المعارض السياحية الخارجية أحد الأدوات الهامة للتسويق والترويج، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالكيف وليس الكم حتى تكون كافة مشاركات الوزارة فى المحافل الدولية فعالة وتليق بمكانة مصر سياحيا .



وأشار الى أنه خلال المعارض يتم إلقاء الضوء على الركائز الأساسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهي حملة People 2 People والترويج لكل مقصد سياحي على حدة branding by destination، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020.



ومن المقرر أن يقوم رئيس هيئة تنشيط السياحة ، خلال فترة انعقاد المعرض بعقد العديد من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي لمناقشة سبل تعزيز حركة السياحة الوافدة إلي مصر، علاوة علي عقد اجتماعات مع شركات السياحة لإستعراض برنامج تحفيز الطيران الجديدة ومناقشة الحملات الترويجية المشتركة.



يذكر أن معرض IFTM TOPRESA يعد من أهم الفعاليات المهنية السياحية ويقام سنويا ويقبل عليه نحو 34 ألف زائر مهنى سنويا يلتقون مع أكثر من 700 عارض يمثلون قطاعات السياحة والفنادق والقطاعات المرتبطة بها حول العالم.

