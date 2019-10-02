البدري يدرس استبعاد محمد صلاح من معسكر منتخب مصر المقبل

يدرس حسام البدرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح من معسكر المنتخب الوطنى المقرر إقامته 7 أكتوبر الجارى الذى يخوض فيه الفريق مباراة ودية أمام بتسوانا .



ويأتى تفكير حسام البدرى فى استبعاد محمد صلاح بسبب رغبته فى حصول النجم المصري العالمى المحترف بصفوف ليفربول على أكبر قسط من الراحة واستغلال فترة التوقف الدولى خاصة فى ظل خوض العديد من المباريات الصعبة مع فريقه ليفربول فى الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".



وكانت الأيام الماضية شهدت تواصل هاتفي بين حسام البدرى ومحمد صلاح فى ظل حرص الجهاز الفنى على متابعة اللاعب بشكل جيد ومعرفة آخر تطوراته مع فريقه ليفربول .



ويسعى الجهاز الفنى لمنتخب مصر إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن خلال الفترة المقبلة من أجل إعداد ترتيب الأجواء داخل منتخب مصر وإسعاد الجماهير بعد الخروج المهين من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019.