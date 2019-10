ترامب يحسد رئيس فنلندا: أنتم بلد سعيد وأنت قائد سعيد.. فيديو

ألقت محاولات الديمقراطيين لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقائه بنظيره الفنلندي ساولي نينيستو في البيت الأبيض.

ونشر موقع "ذا هيل" الأمريكي مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي للرئيسين، وسأل أحد المراسلين ترامب: "هل فنلندا أسعد بلد في العالم؟"، ليرد ترامب: "فنلندا بلد سعيد؟"، ليسأل المراسل: "ماذا يمكننا تعلمه من فنلندا؟".

وأجاب ترامب عن السؤال الثاني قائلاً: "حسنا، تخلصوا من بيلوسي وتخلصوا من المراوغ شيف.. فنلندا بلد سعيد، وهو زعيم سعيد أيضًا".

وتحاول رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس لجنة المخابرات في الكونجرس الأمريكي آدم شيف مساءلة ترامب بشأن استخدام سلطاته في الضغط على رئيس أوكرانيا لفتح تحقيقات تعرقل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.

Question: "Finland is the happiest country in the world--"



President Trump: "Finland is a happy country."



Question: "--what can you learn from Finland?"



Trump: "Well, you got rid of Pelosi and you got rid of shifty Schiff. Finland is a happy country, he's a happy leader too." pic.twitter.com/malb47H2MW