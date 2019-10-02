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أخبار العالم

ترامب يحسد رئيس فنلندا: أنتم بلد سعيد وأنت قائد سعيد.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:35 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ألقت محاولات الديمقراطيين لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقائه بنظيره الفنلندي ساولي نينيستو في البيت الأبيض.

ونشر موقع "ذا هيل" الأمريكي مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي للرئيسين، وسأل أحد المراسلين ترامب: "هل فنلندا أسعد بلد في العالم؟"، ليرد ترامب: "فنلندا بلد سعيد؟"، ليسأل المراسل: "ماذا يمكننا تعلمه من فنلندا؟".

وأجاب ترامب عن السؤال الثاني قائلاً: "حسنا، تخلصوا من بيلوسي وتخلصوا من المراوغ شيف.. فنلندا بلد سعيد، وهو زعيم سعيد أيضًا".

وتحاول رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس لجنة المخابرات في الكونجرس الأمريكي آدم شيف مساءلة ترامب بشأن استخدام سلطاته في الضغط على رئيس أوكرانيا لفتح تحقيقات تعرقل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.
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