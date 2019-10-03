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مرأة

لهذا السبب الخطير.. ارتفع معدل الإصابة بسرطان الثدي بين السيدات مؤخرا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:30 ص
سرطان الثدي
سرطان الثدي
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آية التيجي
كشف تقرير جديد عن أن سرطان الثدي تسبب في قتل 40 في المئة من النساء الأمريكيات عام 2017، وذلك بفضل طفرة في الهرمونات لدى النساء، وفقًا لتقرير باحثي جمعية السرطان الأمريكية. 

وأكد التقرير أنه بين عامي 2016 و2017، تجاوز عدد مريضات سرطان الثدي سرطان الرئة باعتباره الشكل الأكثر فتكا بين الأمراض التي تصيب السيدات، وبالأخص في هذه الولايات المتحدة، وهي: أريزونا، كولورادو، فلوريدا، جورجيا، ميسيسيبي، وكارولينا الجنوبية. 

وأكد التقرير أن معدل الوفيات بسرطان الثدي في انخفاض مستمر منذ عقود، وذلك بفضل علاج الماموجرام، والعلاج الكيميائي، والإشعاعي والعلاج المناعي، والذي يساهم في تحسين قدرات الأطباء بشكل كبير على علاج سرطان الثدي وعلاجه. 

ولكن كشفت دراسة جديدة، أنه بالرغم من ذلك، خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، أصيب عدد أكبر من النساء بسرطان الثدي، حيث انه منذ عام 2004، ارتفع عدد النساء المصابات بسرطان الثدي بنسبة 0.3 في المئة كل عام.

وأشار الباحثون إلى إن هذه الزيادة في عدد المصابات بسرطان الثدي يرجع في المقام الأول بنوع معين من سرطان الثدي، يسمى مرض مستقبلات الهرمونات (HR +). 

ويعتبر نوع HR + هو نوع من سرطان الثدي الذي ينتشر بسرعة ، ويتم ظهورها عند بعض السيدات بسبب اثنين من الهرمونات ، وهما: هرمون الاستروجين أو البروجسترون. 

يلقي مؤلفو الدراسة الجديدة باللوم السبب في انتشار هذه الهرمونات السبب في تفشي مرض سرطان الثدي بين السيدات، وأبرز هذه الأسباب، هي: ارتفاع معدلات السمنة بين النساء، وكذلك انخفاض معدلات الخصوبة، كلا الاتجاهين يمكن أن يعزز زيادة مستويات هذه الهرمونات.

وقالت كارول ، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أنه لا يمكننا الجزم ان سرطان الثدي يزيد بسبب الهرمونات هذه فقط، ولكن ما هو واضح في الدراسة أنها لها دور فعال في زيادة نسبة الإصابة بسرطان الثدي الشرس، بين النساء، ويمكن للسيطرة على هذه الهرمونات ان تعمل على تباطؤ انخفاض معدل وفيات مرضى سرطان الثدي". 

وتابعت ديسانتيس الخبر السار هو أن HR + سرطان الثدي هو معدل البقاء على قيد الحياة بشكل عام أفضل ، معدلات سرطان الثدي سلبية مستقبلات الهرمونات ، والتي هي أكثر فتكا ، آخذة في الانخفاض. 

وعلى الرغم من أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء ، إلا أن سرطان الرئة هي أكثر أشكال الأورام السرطانية فتكًا. 

ومع ذلك ، في عام 2019 ، قم تشخيص ما يقدر بنحو 268600 حالة جديدة من سرطان الثدي لدى النساء في الولايات المتحدة ، ويموتون منهم 41760 امرأة من سرطان الثدي، بسبب ضعف فرص الحصول على الرعاية الصحية، حيث واجهت نساء الأقليات في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة معدلات وفيات أعلى من سرطان الثدي.
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