سمير عدلي ينهي إجراءات رحلة الأهلي إلى أسوان

انهي سمير عدلي مدير الجهاز الإداري لفريق الكرة بالأهلي، إجراءات رحلة الفريق الاحمر الي اسوان المقرر لها غدًا.



ونجح سمير عدلي في حجز تذاكر الطيران مبكرًا وفندق الإقامة فيما تواصل العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي مع القيادات الأمنية بأسوان لتأمين البعثة الحمراء هناك.



وأعلن فايلر ضم 23 لاعبًا لقائمة الفريق الاحمر لمواجهة أسوان وضمت شريف إكرامي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومصطفى شوبير.