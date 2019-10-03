التنمية المحلية: 3 دورات تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية

تواصل وزارة التنمية المحلية تنفيذ خطتها التدريبية للعاملين بالمحليات للأسبوع السادس على التوالي.



ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية منها حقيبة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات فى مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات.



وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن مركز سقارة سينفذ أيضًا دورتين لتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء فى مجال الشئون القانونية ولتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية.



وتستمر دورة أساسيات التحول الرقمى للأسبوع الثانى على التوالى موضحًا أن الدورات يستفيد منها 202 متدرب من جميع المحافظات .



وأكدت الوزارة أن التدريب هو الخيار الاستراتيجى للوزارة لإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات والتغيرات السريعة التى يتطلبها العمل بالمحليات بحيث يستطيع العاملون أداء مهامهم بشكل أفضل وإحداث تطوير إيجابى فى أدائهم يلمسه المواطنون خلال التعامل معهم وحصولهم على الخدمات التى تقدمها المحليات.



من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية اليوم ( الخميس3/10/2019) بتخريج 135 متدربا اجتازوا 3 دورات لتنمية مهارات رؤساء الاحياء والمدن والمراكز فى مجال إدارة الأزمات وتنمية مهارات مديرى المراكز التكنولوجية فى مجال التخطيط وتحديد الاهداف وإعطاء وتلقى ردود الفعل إضافة إلى دورة اللغة الإنجليزية .