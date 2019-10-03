انطلاق ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص ببورسعيد والإسماعيلية

انطلقت اليوم الاثنين ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري لفرعي بورسعيد والإسماعيلية في رياضات كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة ورفع الأثقال والبوتشي علي ملاعب مدارس بورسعيد الدولية تحت رعاية المصرية للاتصالات We وكوكاكولا.



حضر حفل افتتاح المسابقات عمرو الطحاوى نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري وطارق النجار مدير المبادرات ، وغادة عطية مدير مدارس بورسعيد الدولية ، بالإضافة إلى مشاركة ١٢٤ لاعبا ولاعبة من ٧ هيئات مسجلين بالأولمبياد الخاص المصري، ٦٢ لاعبا ولاعبة شركاء من مدارس بورسعيد الدولية للمشاركة في المسابقات المدمجة وبمشاركة ٦٣ متطوعا ومتطوعه من اكاديمية صدي النفس ومؤسسة دع نفسك تتنفس.



آشاد " عمرو الطحاوي" بالدور الكبير الذي تقوم به مدارس بورسعيد الدولية في دعم حركة الأولمبياد الخاص بمحافظة بورسعيد من خلال استضافة أحداث وفعاليات مسابقات الأولمبياد الخاص للعام الثالث علي التوالي.



ومن جانبه أكد "طارق النجار " أن اليوم شهد حفل الافتتاح الذي أقيم وفقا لقواعد الأولمبياد الخاص الدولي من دخول اعلام مصر والاولمبياد الخاص ودخول طابور عرض الهيئات المشاركة أعقبها عزف السلام الوطني وإلقاء قسم اللاعبين وإيقاد شعلة الألعاب لتبدأ فعليا المسابقات بعملية تقسيم اللاعبين والفرق المشاركة.



وأضاف النجار أن حفل الافتتاح شهد الوقوف دقيقة حدادا علي روح الراحل حسن صابر مدير فرع الجيزة بالأولمبياد الخاص المصري السابق والذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي.



ومن المقرر ان تستمر الألعاب لفرعي بورسعيد والاسماعيلية حتى غد الثلاثاء وهي الالعاب المؤهلة إلى الألعاب الوطنية التي من المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

