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رياضة

المدير الفني لسمالوط: نسير بشكل جيد في فترة الإعداد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:38 م
مينا عبدالله
مينا عبدالله
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رباب الهوارى
صرح مينا عبدالله المدير الفني لفريق سمالوط، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه قرر خوض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين والوقوف على مستواهم قبل بدء منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الرابع (مجموعة الصعيد) موسم 2019/ 2020.

وأشار نحن نسير بشكل جيد في المباريات الودية لتجهيز اللاعبين وتصحيح الأخطاء والتركيز على أسلوب وطريقة العب، ولا أتعجل ثبات التشكيل، نحن بحاجة لأكثر من لاعب في كل مركز ،وأشاد أيضا بتطور في أداء بعض اللاعبين.

واختتم حديثه عن الصفقات الجديدة، بأن في خلال ساعات سيعلن عن صفقات قويه لتدعيم الفريق قبل بداية الدوري .
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